3. Liga, Gruppe 2 Kestenholz gewinnt deutlich gegen Winznau Kestenholz behielt im Spiel gegen Winznau am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:1. 06.09.2022, 09.11 Uhr

In der zweiten Halbzeit erzielte Kestenholz über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Winznau war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 61. Minute zum zwischenzeitlichen 1:5.

Die Torschützen für Kestenholz waren: Felix Studer (2 Treffer), Simon Meier (1 Treffer), Lukas Hauri (1 Treffer) und Joël Meier (1 Treffer). Einziger Torschütze für Winznau war: Gianluca Comiotto (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Winznau erhielten Dominic De Chiara (52.) und Cédric Frei (75.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Kestenholz.

Der Sturm von Kestenholz sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Offensive 12 Tore erzielte.

Die Abwehr von Winznau kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.7 Tore pro Partie (Rang 9).

Unverändert liegt Kestenholz auf Rang 2. Das Team hat sieben Punkte. Für Kestenholz ist es der zweite Sieg in Serie. Kestenholz konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Kestenholz geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Deitingen (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Grabmatt, Deitingen).

Winznau steht in der Tabelle neu auf Rang 7 (zuvor: 4). Das Team hat drei Punkte. Winznau hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Winznau tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Klus-Balsthal an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grien, Winznau).

Telegramm: FC Kestenholz - FC Winznau 5:1 (2:0) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 6. Felix Studer 1:0. 44. Lukas Hauri 2:0. 47. Felix Studer 3:0. 56. Simon Meier 4:0. 59. Joël Meier 5:0. 61. Gianluca Comiotto 5:1. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Marc Taschler, Rafael Ingold, Fabian Von Arx, Marco Von Arx, Tim Gerber, Aaron Brutsche, Mike Uebelhart, Simon Meier, Lukas Hauri, Nik Gerber. – Winznau: Nils Lehmann, Jérôme Studer, Laurin Jäggi, Jesper Noordijk, Nicolas Kohler, Tim Bachmann, Cédric Frei, Gianluca Comiotto, Luca Keller, Florian Markert, Dominic De Chiara. – Verwarnungen: 52. Dominic De Chiara, 75. Cédric Frei.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

