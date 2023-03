4. Liga, Gruppe 2 Kerem Berber führt Türkischer SC mit drei Toren zum Sieg gegen Welschenrohr Türkischer SC holt gegen Welschenrohr auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Samstag gegen den Tabellenzehnten 7:3. 19.03.2023, 09.31 Uhr

(chm)

Welschenrohr erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Remo Jenzer ging das Team in der 3. Minute in Führung. Armend Bediji glich in der 12. Minute für Türkischer SC aus. Es hiess 1:1.

Danach drehte Türkischer SC auf. Das Team schoss ab der 22. Minute noch sechs weitere Tore, während Welschenrohr noch zwei Treffer gelangen (zum 2:2 (40. Minute) und 3:7 (83. Minute)). Der Endstand lautete 7:3.

Matchwinner für Türkischer SC war Kerem Berber, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Türkischer SC waren: Nils Dudar (1 Treffer), Mücahit Arslan (1 Treffer), Armend Bediji (1 Treffer) und Ahmet Can Korkut (1 Treffe.) die Torschützen für Welschenrohr waren: Remo Jenzer, Joel Faganello und Andri Bader.

Bei Türkischer SC erhielten Nils Dudar (24.) und Otto Dedding (62.) eine gelbe Karte. Bei Welschenrohr erhielten Stefan Husistein (15.) und Andri Bader (27.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Türkischer SC den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 34 Tore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match.

Die Abwehr von Welschenrohr kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.8 (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Türkischer SC: Mit 26 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Türkischer SC ist es bereits der achte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Türkischer SC gingen unentschieden aus.

Türkischer SC spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Post Solothurn (Platz 4). Das Spiel findet am 25. März statt (18.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Mit der Niederlage rückt Welschenrohr in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 11. Welschenrohr hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Welschenrohr geht es auswärts gegen FC Selzach b (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: FC Welschenrohr - Türkischer SC Solothurn b 3:7 (2:3) - Mühlacker, Welschenrohr – Tore: 3. Remo Jenzer 1:0. 12. Armend Bediji 1:1. 22. Kerem Berber 1:2. 40. Andri Bader 2:2. 45. Ahmet Can Korkut 2:3. 48. Mücahit Arslan (Penalty) 2:4.55. Nils Dudar 2:5. 60. Kerem Berber 2:6. 68. Kerem Berber 2:7. 83. Joel Faganello (Penalty) 3:7. – Welschenrohr: David Mägli, Andri Bader, Patrick Hänni, Robin Eggenschwiler, Nicola Säuberli, Dominic Gribi, Joel Faganello, Stefan Husistein, Nicolas Gribi, Konrad Zeuner, Remo Jenzer. – Türkischer SC: Salih Semiz, Otto Dedding, Sean Fossati, Ahmet Can Korkut, Bedir Polat, Nils Dudar, Kerem Berber, Emir Genc, Arda Dönmez, Armend Bediji, Mücahit Arslan. – Verwarnungen: 15. Stefan Husistein, 24. Nils Dudar, 27. Andri Bader, 62. Otto Dedding.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2023 10:27 Uhr.

