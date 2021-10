2. Liga Kein Sieger bei Klus-Balsthal und Bellach Das Resultat im Spiel zwischen Klus-Balsthal und Bellach lautet 1:1. 03.10.2021, 00.01 Uhr

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Klus-Balsthal die Führung. Torschütze in der 15. Minute war Marco Scherrer. Den Ausgleich erzielte Gian Büttler in der 56. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Klus-Balsthal kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Bellach für Igor Pavlovic (25.) und Shaban Arifi (79.).

Das Unentschieden bedeutet für Klus-Balsthal einen Sprung in der Tabelle.

Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 10.

Das Team rückt damit einen Platz vor.

Klus-Balsthal hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Klus-Balsthal tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Biberist an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Das Unentschieden bringt Bellach in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 9. Bellach hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Bellach geht es in einem Heimspiel gegen FC Lommiswil (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 9. Oktober statt (17.30 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Bellach 1:1 (1:0) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 15. Marco Scherrer (Penalty) 1:0.56. Gian Büttler 1:1. – Klus-Balsthal: Thierry Gertsch, Tiago André Novo Ferreira, Eurico Ingles Nganga, Mostapha El Ouahmani, Reto Uebelhart, Marco Scherrer, Sandro Moser, Risto Petrovic, Skender Zeqiri, Eredit Hoxhaj, Borislav Jankovic. – Bellach: Luca Palermo, Anton Thaqi, Mario Brcina, Michael Ammon, Igor Pavlovic, Dives Ambrozzo, Sascha Hess, Shaban Arifi, Gian Büttler, Alessandro Fragale, Kevin Marthaler. – Verwarnungen: 25. Igor Pavlovic, 43. Marco Scherrer, 50. Eurico Ingles Nganga, 55. Mostapha El Ouahmani, 79. Shaban Arifi, 82. Reto Uebelhart.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: GS Italgrenchen - FC Biberist 1:3, FC Lommiswil - FC Subingen 4:1, FC Mümliswil - FC Olten 0:0, FC Klus-Balsthal - FC Bellach 1:1

Tabelle: 1. FC Olten 7 Spiele/14 Punkte (13:7). 2. FC Biberist 6/13 (16:11), 3. FC Subingen 7/11 (13:11), 4. FC Härkingen 6/10 (15:10), 5. FC Lommiswil 7/10 (13:10), 6. FC Mümliswil 7/9 (6:10), 7. FC Iliria 5/8 (11:5), 8. FC Trimbach 6/8 (11:13), 9. FC Bellach 7/7 (11:19), 10. FC Klus-Balsthal 7/7 (12:17), 11. SC Fulenbach 6/6 (12:14), 12. GS Italgrenchen 7/4 (10:16).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2021 23:59 Uhr.

