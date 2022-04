4. Liga, Gruppe 3 Kein Sieger bei Kappel und Olten Kappel und Olten spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte. 24.04.2022, 13.33 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Luca Stefanutti in der 19. Minute. Er traf für Olten zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Olten stellte Kjartan Teerlynck in Minute 37 her. Durch einen Doppelschlag rettete sich Kappel noch einen Punkt. Yannig Fiechter erzielte in Minute 61 das 1:2. Nur vier Minuten später sorgte Zajim Muharemovic für den Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kappel, David Studer (87.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Olten, Haris Begovic (71.) kassierte sie.

Unverändert liegt Kappel am Ende der Tabelle. Das Team hat nach 15 Spielen fünf Punkte auf dem Konto. Kappel hat bisher noch nie gewonnen. Fünfmal spielte das Team unentschieden. Zehn Spiele gingen verloren.

Kappel trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Kestenholz (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Dienstag (26. April) statt (20.00 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Nach dem Unentschieden büsst Olten in der Tabelle ein und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 11. Das Team verliert damit einen Platz. Olten hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Olten trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Kestenholz (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 30. April statt (19.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Telegramm: FC Kappel - FC Olten 2:2 (0:2) - Lischmatt, Kappel – Tore: 19. Luca Stefanutti 0:1. 37. Kjartan Teerlynck 0:2. 61. Yannig Fiechter 1:2. 65. Zajim Muharemovic 2:2. – Kappel: Julian Stettler, Rico Bernasconi, Roger Brunner, Nicolas Ramos, David Studer, Noel Schindelholz, Marco Baumgartner, Dennis Bannwart, Alexander Wyser, Yannig Fiechter, Zajim Muharemovic. – Olten: Hasibullah Naseri, Micha Steiner, Nelson-Amarachukwu Agbanelo, Robin Witschi, Till Jäggi, Yilmaz Gültekin, Peyman Amani, Tarik Sina Candan, Luca Stefanutti, Nando Frank, Mirco Theus. – Verwarnungen: 71. Haris Begovic, 87. David Studer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

