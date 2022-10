3. Liga, Gruppe 1 Kein Sieger bei Blustavia und Iliria Im Spiel zwischen Blustavia und Iliria gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 06.10.2022, 02.15 Uhr

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 0:1 erzielte Bleron Dakaj in der 56. Minute. Den Ausgleich erzielte Joel Grünig in der 77. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Blustavia erhielten Joel Falk (36.) und Kevin Lopez (54.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Iliria erhielt: Furkan Sherifi (44.)

In der Abwehr gehört Blustavia zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 0.8 Tore pro Partie (Rang 1).

Die Tabellensituation bleibt für Blustavia unverändert. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Blustavia hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Blustavia auswärts gegen das drittplatzierte Team GS Italgrenchen zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am Samstag (8. Oktober) statt (16.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Der eine gewonnene Punkt hat für Iliria nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (vier Punkte). Iliria hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Iliria trifft im nächsten Spiel daheim auf SC Flumenthal (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Sonntag (9. Oktober) statt (11.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: SC Blustavia - FC Iliria 1:1 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 56. Bleron Dakaj 0:1. 77. Joel Grünig 1:1. – Blustavia: Simon Giger, Michael Giger, Elio Ziltener, Reto Arnold, Luca Studer, Joel Grünig, Joel Falk, Philipp Falk, Kevin Lopez, Yves Galey, Jan Joder. – Iliria: Burim Saciri, Mentor Spaqi, Ivo Zizak, Mete Karabulut, Furkan Sherifi, Gjems Frrokaj, Shkumbim Qallakaj, Besar Dakaj, Ilir Gashi, Bleron Dakaj, Mead Demiri. – Verwarnungen: 36. Joel Falk, 44. Furkan Sherifi, 54. Kevin Lopez.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

