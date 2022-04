Frauen 2. Liga Jana Sauter führt Blustavia mit drei Toren zum Sieg gegen Attiswil Blustavia gewinnt am Dienstag zuhause gegen Attiswil 4:1. 27.04.2022, 09.18 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Jana Sauter für Blustavia. In der 32. Minute traf sie zum 1:0. Attiswil glich in der 34. Minute durch Celine Lemp aus. Das Tor von Jana Sauter in der 68. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Blustavia.

Mit einem weiteren Tor erhöhte Jana Sauter für Blustavia auf 3:1. Für das Doppelpack benötigte sie nur gerade vier Minuten. Jennifer Baranyai schoss das 4:1 (85. Minute) für Blustavia und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Attiswil ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3 Tore pro Partie (Rang 8).

Keine Änderung in der Tabelle für Blustavia: 28 Punkte bedeuten Rang 5. Für Blustavia ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Blustavia auswärts mit seinem Tabellennachbarn SV Sissach (Platz 6) zu tun. Das Spiel findet am Samstag (30. April) statt (20.15 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Für Attiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 7. Attiswil hat bisher sechsmal gewonnen und neunmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Attiswil auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Entfelden (Platz 8) zu tun. Die Partie findet am Samstag (30. April) statt (18.30 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Telegramm: SC Blustavia - FC Attiswil 4:1 (1:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 32. Jana Sauter 1:0. 34. Celine Lemp 1:1. 68. Jana Sauter 2:1. 72. Jana Sauter 3:1. 85. Jennifer Baranyai 4:1. – Blustavia: Laura Bieri, Svea Hochuli, Elin Bogaert, Jennifer Baranyai, Albine Sulejmani, Lea Leiser, Mara Friedli, Laura Emch, Chantal Schnyder, Manon Kaiser, Jana Sauter. – Attiswil: Amelie Chanton, Sarah Biedermann, Saskia Scheidegger, Fabiana Martinelli, Mélanie Wyss, Alexandra Kaderli, Nadine Scheidegger, Celine Lemp, Larissa Corea, Antonia Landi, Edlira Fejzuli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

