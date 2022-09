3. Liga, Gruppe 1 Italgrenchen sorgt bei Leuzigen für Überraschung – Ivan Palermo trifft spät zum Sieg Überraschender Sieg für Italgrenchen: Das Team auf Tabellenrang 7 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Leuzigen (1. Rang) zuhause 2:1 geschlagen. 04.09.2022, 23.34 Uhr

Italgrenchen geriet zunächst in Rückstand, als Claudio Zenger in der 33. Minute Leuzigen 1:0 in Front brachte. Durch zwei Tore innerhalb von drei Minuten schaffte Italgrenchen aber die Wende. Alessandro Giannini schoss in der 85. Minute den Ausgleich, in der 88. Minute erzielte Ivan Palermo den Siegtreffer.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Leuzigen sah Max Mariotto (70.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Nick Brunner (60.), Dario Burkhard (65.) und Luca Dasen (83.). Italgrenchen kassierte vier gelbe Karten.

Italgrenchen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2 Mal pro Partie.

Italgrenchen verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Für Italgrenchen ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat einmal zuhause und einmal auswärts gewonnen.

Für Italgrenchen geht es auswärts gegen FC Riedholz (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Leuzigen steht in der Tabelle neu auf Rang 4 (zuvor: 1). Das Team hat sechs Punkte. Leuzigen hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Leuzigen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team HNK Croatia. Diese Begegnung findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: GS Italgrenchen - FC Leuzigen 2:1 (0:1) - Sportplatz Riedern, Grenchen – Tore: 33. Claudio Zenger 0:1. 85. Alessandro Giannini 1:1. 88. Ivan Palermo 2:1. – Italgrenchen: Gianluca Argenziano, Giuseppe Tiralongo, Matteo Palermo, Eliano Chirico, Alessandro Giannini, Ivan Palermo, Nico Wolf, Leandro Eggenschwiler, Orhan Zulfi, Jeremy Pana De Paiva, Ardrit Veliji. – Leuzigen: Olivier Gassler, Raphael Meer, Nick Brunner, Julian D Angelo, NIcolas Affolter, Marco Rosario Renda, Marco Stäheli, Adrian Schluep, Luca Dasen, Claudio Zenger, Benjamin Luder. – Verwarnungen: 21. Alessandro Giannini, 21. Ivan Palermo, 60. Nick Brunner, 62. Dario Beutler, 65. Dario Burkhard, 70. Eliano Chirico, 83. Luca Dasen – Ausschluss: 70. Max Mariotto.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

