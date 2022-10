3. Liga, Gruppe 1 Italgrenchen mit drei Punkten auswärts gegen Flumenthal – Siegtreffer durch Nico Wolf Italgrenchen behielt im Spiel gegen Flumenthal am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 18.10.2022, 04.03 Uhr

Das Skore eröffnete Jeremy Pana De Paiva in der 57. Minute. Er traf für Italgrenchen zum 1:0. Der Ausgleich für Flumenthal fiel in der 61. Minute, als Gianluca Argenziano ins eigene Tor traf. In der 68. Minute schoss Nico Wolf Italgrenchen mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Bei Italgrenchen sah Alessandro Giannini (53.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Italgrenchen weitere vier gelbe Karten. Keine einzige Karte erhielt Flumenthal.

In seiner Gruppe hat Italgrenchen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.6 Tore pro Partie.

Die Tabellensituation bleibt für Italgrenchen unverändert. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 3. Italgrenchen hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Italgrenchen daheim mit FC Grenchen 15 (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (16.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Für Flumenthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 8. Flumenthal hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Flumenthal wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das siebtplatzierte Team FC Leuzigen, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (17.30 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Telegramm: SC Flumenthal - GS Italgrenchen 1:2 (0:0) - Sportplatz Kressmatt, Flumenthal – Tore: 57. Jeremy Pana De Paiva 0:1. 61. Eigentor (Gianluca Argenziano) 1:1.68. Nico Wolf (Penalty) 1:2. – Flumenthal: Colin Henzi, Cédric Stampfli, Veton Avduli, Marlon Bachl, David Huber, Yanick Rippstein, Christof Schönenberger, Sebastian Allemann, Til Nordmann, Jerome Wälti, Nico Maritz. – Italgrenchen: Gianluca Argenziano, Stefano Conde Rodrigues, Matteo Palermo, Saarujan Sothy, Dario Beutler, Ivan Palermo, Nicolai Bur, Nico Wolf, Alessandro Giannini, Jeremy Pana De Paiva, Orhan Zulfi. – Verwarnungen: 53. Alessandro Giannini, 53. Ivan Palermo, 53. Giovanni Chirico, 95. Leandro Eggenschwiler – Ausschluss: 53. Alessandro Giannini.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2022 04:00 Uhr.

