3. Liga, Gruppe 1 Italgrenchen gewinnt im Auftaktspiel deutlich gegen Iliria Italgrenchen siegt auswärts gegen Iliria: Zum Saisonauftakt gab es ein 3:0. 21.08.2022, 21.15 Uhr

Nicolai Bur traf in der 33. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Italgrenchen. Italgrenchen baute die Führung in der 55. Minute (Giuseppe Tiralongo) weiter aus (2:0). Stefano Conde Rodrigues schoss das 3:0 (84. Minute) für Italgrenchen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Italgrenchen, nämlich für Alessandro Giannini (34.). Die einzige gelbe Karte bei Iliria erhielt: Mentor Spaqi (83.)

Nach dem ersten Spiel steht Italgrenchen auf dem ersten Rang. Als nächstes trifft Italgrenchen auswärts mit HNK Croatia (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 28. August statt (14.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Iliria liegt nach Spiel 1 auf Rang 12. Iliria tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Leuzigen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 28. August statt (11.00 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Telegramm: FC Iliria - GS Italgrenchen 0:3 (0:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 33. Nicolai Bur 0:1. 55. Giuseppe Tiralongo 0:2. 84. Stefano Conde Rodrigues 0:3. – Iliria: Marinio Nretsai, Mentor Spaqi, Mete Karabulut, Fitim Racipi, Alban Jahiu, Mattia Sasso, Fitim Sadriji, Besar Dakaj, Dardan Llugaliu, Bleron Dakaj, Mead Demiri. – Italgrenchen: Gianluca Argenziano, Giuseppe Tiralongo, Matteo Palermo, Eliano Chirico, Dario Beutler, Ivan Palermo, Nico Wolf, Leandro Eggenschwiler, Nicolai Bur, Alessandro Giannini, Orhan Zulfi. – Verwarnungen: 34. Alessandro Giannini, 83. Mentor Spaqi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

