3. Liga, Gruppe 1 Italgrenchen gewinnt deutlich gegen Attiswil Italgrenchen behielt im Spiel gegen Attiswil am Donnerstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 6:1. 07.10.2022, 00.05 Uhr

Schon früh setzte Italgrenchen dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 13. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 4:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Italgrenchen noch auf 6:1.

Attiswil war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 67. Minute zum zwischenzeitlichen 1:5.

Die Torschützen für Italgrenchen waren: Orhan Zulfi, Nico Wolf, Leandro Eggenschwiler, Jeremy Pana De Paiva, Giuseppe Tiralongo und Alessandro Giannini. Einziger Torschütze für Attiswil war: Christoph Rüegger (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Italgrenchen für Orhan Zulfi (39.) und Leandro Eggenschwiler (58.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Attiswil, Dario Emch (77.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Italgrenchen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 22 Tore in acht Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel.

Italgrenchen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 2. Für Italgrenchen ist es bereits der sechste Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen.

Als nächstes tritt Italgrenchen in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team SC Blustavia zum Spitzenduell an. Die Partie findet am Samstag (8. Oktober) statt (16.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Mit der Niederlage rückt Attiswil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 7. Attiswil hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Attiswil auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Riedholz (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am Sonntag (9. Oktober) statt (14.00 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Telegramm: GS Italgrenchen - FC Attiswil 6:1 (4:0) - Stadion Brühl, Grenchen – Tore: 13. Leandro Eggenschwiler 1:0. 15. Giuseppe Tiralongo 2:0. 34. Alessandro Giannini 3:0. 41. Orhan Zulfi 4:0. 55. Jeremy Pana De Paiva 5:0. 67. Christoph Rüegger 5:1. 88. Nico Wolf 6:1. – Italgrenchen: Gianluca Argenziano, Stefano Conde Rodrigues, Tolunay Yildiz, Eliano Chirico, Giuseppe Tiralongo, Ivan Palermo, Nico Wolf, Leandro Eggenschwiler, Nicolai Bur, Alessandro Giannini, Orhan Zulfi. – Attiswil: Adam Bartos, Elia Forster, Florian Bohner, Christoph Bohner, Pascal Walther, Ricardo Jorge Da Costa Tavares, Cyril Uebersax, Dario Emch, Roman Wyss, Christoph Rüegger, Mike Richard. – Verwarnungen: 39. Orhan Zulfi, 58. Leandro Eggenschwiler, 77. Dario Emch.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.10.2022 00:02 Uhr.

