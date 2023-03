2. Liga Iliria verliert gegen Seriensieger Biberist Biberist setzt seine Siegesserie auch gegen Iliria fort. Das 3:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 19.03.2023, 23.52 Uhr

Alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Nach 46 torlosen Minuten traf Jonas Stuber zum 1:0. Biberist baute die Führung in der 66. Minute (Petrit Krasniqi) weiter aus (2:0). In den Schlussminuten erhöhte Dominik Marti noch zum Endstand von 3:0.

Bei Biberist erhielten Jonas Stuber (38.), Dario Kopp (53.) und Andreas Felder (79.) eine gelbe Karte. Bei Iliria erhielten Nazim Elezi (83.) und Burim Raimi (91.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Biberist zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 2).

Biberist machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 2. Biberist hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Biberist zuhause gegen das erstplatzierte Team FC Lommiswil zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (22. März) (20.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Nach der Niederlage büsst Iliria einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 3. Iliria hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Iliria spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Fulenbach (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (10.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: FC Iliria - FC Biberist 0:3 (0:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 46. Jonas Stuber 0:1. 66. Petrit Krasniqi 0:2. 85. Dominik Marti 0:3. – Iliria: Nicola Trittibach, Leon Pervorfi, Eron Selimi, Jorge Diogo Faria Carvalho, Dasnim Sulejmani, Alban Jahiu, Denis Perkolaj, Riad Agushi, Egzon Ajeti, Nazim Elezi, Oliver Andrijasevic. – Biberist: Moreno Blum, Nicolas Rüfli, Patrik Jäggi, Marco Imbach, Ahmad Jawid Bigzad, Jonas Stuber, Andreas Felder, Noah Thurnheer, Dario Kopp, Ivan Doric, Petrit Krasniqi. – Verwarnungen: 38. Jonas Stuber, 53. Dario Kopp, 79. Andreas Felder, 83. Nazim Elezi, 91. Burim Raimi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

