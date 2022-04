2. Liga Iliria sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Subingen Iliria und Subingen spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte. 11.04.2022, 21.23 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Leonardo Baschung traf in der 4. Minute zum 0:1. Den Ausgleich erzielte Alban Jahiu in der 46. Minute.

Bei Subingen gab es vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Iliria, nämlich für Shpetim Arifi (68.).

Iliria hat in der Gruppe sowohl den besten Sturm wie auch die beste Abwehr. Total schoss das Team 40 Tore in 14 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel.

Iliria bleibt trotz dem Unentschieden Leader Die Mannschaft steht nach 14 Spielen bei 29 Punkten. Iliria hat bisher achtmal gewonnen, einmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Iliria bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Olten. Diese Begegnung findet am Mittwoch (13. April) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Für Subingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 7. Subingen hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Subingen geht es daheim gegen FC Härkingen (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am Mittwoch (13. April) statt (20.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Iliria - FC Subingen 1:1 (0:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 4. Leonardo Baschung 0:1. 46. Alban Jahiu (Penalty) 1:1. – Iliria: Nicola Trittibach, Avdi Halimi, David Spaqi, Dugagjin Dedaj, Burim Raimi, Mattia Sasso, Riad Agushi, Dasnim Sulejmani, Shpetim Arifi, Alban Jahiu, Nazim Elezi. – Subingen: Pascal Schwaller, Selcuk Cubuk, Luca Cappelli, Benjamin Brunner, Kevin Dweezil Künzler, Raphael Gasche, Leonardo Baschung, Patrick Dubach, Sascha Pauli, Florian Gasche, Fabian Kummer. – Verwarnungen: 61. Selcuk Cubuk, 68. Shpetim Arifi, 78. Raphael Gasche, 89. Patrick Dubach, 94. Manuel Moser.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.04.2022 21:20 Uhr.