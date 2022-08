2. Liga Iliria gewinnt klar gegen Fulenbach – Drei Treffer für Oliver Andrijasevic Iliria siegt zuhause 6:0 gegen Fulenbach im zweiten Spiel der Saison. 25.08.2022, 07.25 Uhr

Schon früh setzte Iliria dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 15. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 5:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Iliria noch auf 6:0.

Fulenbach gelang kein Tor.

Matchwinner für Iliria war Oliver Andrijasevic, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Iliria waren: Fitim Sadriji (2 Treffer) und Nazim Elezi (1 Treffer)

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Egzon Ajeti von Iliria erhielt in der 67. Minute die gelbe Karte.

Iliria reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Im nächsten Spiel kriegt es Iliria auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Gerlafingen. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (27. August) (17.30 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

In der Tabelle steht Fulenbach nach dem zweiten Spiel auf Rang 13. Fulenbach trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Bellach (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (28. August) (10.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: FC Iliria - SC Fulenbach 6:0 (5:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 15. Fitim Sadriji (Penalty) 1:0.21. Oliver Andrijasevic 2:0. 25. Fitim Sadriji 3:0. 30. Oliver Andrijasevic 4:0. 46. Oliver Andrijasevic 5:0. 72. Nazim Elezi 6:0. – Iliria: Nicola Trittibach, Burim Raimi, Avdi Halimi, Alban Jahiu, Dasnim Sulejmani, Mattia Sasso, Denis Perkolaj, Nazim Elezi, Egzon Mustafi, Fitim Sadriji, Oliver Andrijasevic. – Fulenbach: Nikola Andjelkovic, Florian Fischer, Jonas Ruf, Yanick Boss, Sandro Albuquerque Sampaio, Flavio Premori, Jonas Wyss, Sven Hürzeler, Nico Ferrari, Luca Spielmann, Gabriel Strub. – Verwarnungen: 67. Egzon Ajeti.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

