4. Liga, Gruppe 3 Hrvoje Vrljic führt Hägendorf mit drei Toren zum Sieg gegen Fulenbach Sieg für Hägendorf: Gegen Fulenbach gewinnt das Team am Samstag auswärts 6:1. 24.10.2022, 15.19 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Hägendorf über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Fulenbach war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 58. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3.

Matchwinner für Hägendorf war Hrvoje Vrljic, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Hägendorf waren: Ivan Krivic (2 Treffer) und Mario Konjevod (1 Treffe.) einziger Torschütze für Fulenbach war: Kevin Keiser (1 Treffer).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Hägendorf sah Ismail Hasani (87.) die rote Karte. Gelb erhielt Ismail Hasani (27.). Fulenbach kassierte fünf gelbe Karten.

In der Abwehr gehört Hägendorf zu den Besten: Total liess das Team 17 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.5 Toren pro Spiel (Rang 3).

Die Tabellensituation hat sich für Hägendorf nicht verändert. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 3. Hägendorf hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Hägendorf tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Uskana Olten an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Für Fulenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 7. Fulenbach hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Fulenbach wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das achtplatzierte Team FC Kestenholz, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (18.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Hägendorf 1:6 (0:2) - Bad, Fulenbach – Tore: 34. Hrvoje Vrljic 0:1. 42. Ivan Krivic 0:2. 52. Ivan Krivic 0:3. 58. Kevin Keiser 1:3. 61. Hrvoje Vrljic 1:4. 64. Mario Konjevod 1:5. 78. Hrvoje Vrljic 1:6. – Fulenbach: Jan Monbaron, Yannick Von Arx, Jan Egloff, Noah Nützi, Marco Lemp, Elias Sidler, Kevin Keiser, Glen Jäggi, Mike Zosso, Roman Weber, Céddric Braam. – Hägendorf: Roger Bruder, Joris Widmer, Agron Berisha, Ismail Hasani, Olgierd Knurek, Lon Prela, Ivan Krivic, Noel Schindelholz, Robin Flück, Mario Studer, Hrvoje Vrljic. – Verwarnungen: 27. Ismail Hasani, 82. Roman Weber, 84. Tobias Ettlin, 86. Céddric Braam, 92. Jan Egloff, 95. Micha Grimbichler – Ausschluss: 87. Ismail Hasani.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 11:45 Uhr.

