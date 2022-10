Frauen 2. Liga Härkingen verliert gegen Seriensieger Mutschellen Mutschellen setzt seine Siegesserie auch gegen Härkingen fort. Das 8:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 03.10.2022, 00.14 Uhr

(chm)

Vier seiner Tore schoss Mutschellen in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Härkingen blieb ohne Torerfolg.

Die Torschützinnen für Mutschellen waren: Sheryl Loosli (2 Treffer), Fabienne Borlat (2 Treffer), Urata Iseni (1 Treffer), Sarah Schwarz (1 Treffer), Romina Rössler (1 Treffer) und Jael Sauter (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Härkingen ein relativ häufiges Phänomen. Die total 61 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 8.7 Toren pro Match (Rang 13).

Mutschellen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 16 Punkte bedeuten Rang 5. Mutschellen hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Mutschellen in einem Auswärtsspiel mit FC Reinach (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (14.30 Uhr, Fiechten, Reinach).

Härkingen verharrt nach der Niederlage auf dem 13. Und damit letzten Platz. Härkingen hat bisher nur verloren, nämlich siebenmal.

Härkingen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Concordia Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (11.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Mutschellen - Gäu Selection 8:0 (4:0) - Burkertsmatt, Widen – Tore: 15. Sheryl Loosli 1:0. 19. Sheryl Loosli (Penalty) 2:0.21. Sarah Schwarz 3:0. 30. Jael Sauter 4:0. 47. Urata Iseni 5:0. 49. Fabienne Borlat 6:0. 58. Fabienne Borlat 7:0. 83. Romina Rössler 8:0. – Mutschellen: Dominique Hunziker, Alisha Eberhart, Sinja Bonito, Carol Rösli, Melani Herzog, Jael Sauter, Sarah Schwarz, Sheryl Loosli, Nina Raimann, Fabienne Borlat, Layla Hussein. – Härkingen: Mia Büttiker, Amy Kuhn, Jana Geier, Cindy Gfeller, Katja Nützi, Fabienne Ansbach, Michelle Oegerli, Alisha Friedl, Elena Stäussi, Nadin Enderlin, Deborah Rothen. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 15:32 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.