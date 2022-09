3. Liga, Gruppe 2 Härkingen verliert gegen Seriensieger Dulliken Dulliken reiht Sieg an Sieg: Gegen Härkingen hat das Team am Mittwoch bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:2 08.09.2022, 00.31 Uhr

Den Auftakt machte Albin Duraku, der in der 25. Minute für Dulliken zum 1:0 traf. Zum Ausgleich für Härkingen traf Sascha Studer in der 33. Minute. Albin Duraku schoss Dulliken in der 46. Minute zur 2:1-Führung.

Gleichstand stellte Sascha Studer durch seinen Treffer für Härkingen in der 50. Minute her. William Guillen Concepcion traf in der 73. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Dulliken. Andrea Tocci sorgte in der 83. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Dulliken. Nur drei Minuten später traf Andrea Tocci erneut, so dass es in der 86. Minute 5:2 für Dulliken hiess.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Dulliken erhielten Damian Buss (32.) und Albin Duraku (36.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Härkingen, nämlich für Yves Liechti (11.).

Der Sturm von Dulliken sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 3.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Offensive 13 Tore erzielte.

In der Tabelle liegt Dulliken weiterhin auf Rang 1. Das Team hat zwölf Punkte. Dulliken feiert mit dem Sieg gegen Härkingen bereits den vierten Sieg der Saison. Das Team hat dreimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Dulliken bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Kestenholz. Das Spiel findet am Samstag (10. September) statt (17.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Härkingen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 9. Das Team hat drei Punkte. Für Härkingen war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Härkingen verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Härkingen zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Zuchwil (Platz 8) zu tun. Die Partie findet am Sonntag (11. September) statt (14.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Dulliken - FC Härkingen 5:2 (1:1) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 25. Albin Duraku 1:0. 33. Sascha Studer 1:1. 46. Albin Duraku 2:1. 50. Sascha Studer 2:2. 73. William Guillen Concepcion 3:2. 83. Andrea Tocci 4:2. 86. Andrea Tocci 5:2. – Dulliken: Nico Kaser, Astrit Brahimi, Damian Buss, Robin Schenk, Tobia Gaffuri, Dario Zürcher, Fidan Tahiraj, Adrian Annaheim, William Guillen Concepcion, Albin Duraku, Mike Zimmerli. – Härkingen: Daniel Krupop, Nick Graber, Dominik Bhend, Manuel Scuderi, Remo Marbet, Michel Dreier, Adrian Schöpfer, Yves Liechti, Pascal Krüger, Sascha Studer, Luca Studer. – Verwarnungen: 11. Yves Liechti, 32. Damian Buss, 36. Albin Duraku.

Datenstand: 08.09.2022 00:28 Uhr.

