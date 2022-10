2. Liga - Härkingen und Gerlafingen spielen unentschieden

Interaktive Tabelle Das sind die fairsten Vereine im Solothurner Fussball – und die unfairsten

Welcher Klub kassiert am meisten Strafpunkte? Und welche Vereine sind am fairsten? Wir haben in den Statistiken gestöbert und verraten, wie gut Ihr Dorf- oder Stadtklub abschneidet, seit es Strafpunkte gibt.