3. Liga, Gruppe 2 Härkingen siegt gegen Winznau Härkingen gewinnt am Sonntag zuhause gegen Winznau 3:1. 19.03.2023, 22.50 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Härkingen: Sascha Studer brachte seine Mannschaft in der 13. Minute 1:0 in Führung. Mit einem weiteren Tor sorgte Sascha Studer in der 58. Minute für das 2:0 für Härkingen. Durch ein Eigentor (Rafael Dietschi) erhöhte sich in der 77. Minute die Führung für Härkingen weiter auf 3:0. Der gleiche Rafael Dietschi verkürzte vier Minuten später für Winznau auf 1:3.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Härkingen, Michel Dreier (88.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Winznau erhielt: Cédric Frei (88.)

Mit einem Tore-Schnitt von 2.5 Toren pro Spiel ist Härkingen bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Winznau kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 37 Tore in 13 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 9).

Keine Änderung in der Tabelle für Härkingen: Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Für Härkingen ist es der zweite Sieg in Serie.

Härkingen tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Deitingen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (17.30 Uhr, Sportanlage Grabmatt, Deitingen).

Für Winznau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 10. Für Winznau war es bereits die siebte Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Kestenholz kriegt es Winznau als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Sportplatz Grien, Winznau).

Telegramm: FC Härkingen - FC Winznau 3:1 (1:0) - Aesch, Härkingen – Tore: 13. Sascha Studer 1:0. 58. Sascha Studer 2:0. 77. Eigentor (Rafael Dietschi) 3:0.81. Rafael Dietschi 3:1. – Härkingen: Victor Muther, Benjamin Zeltner, Dominik Bhend, Manuel Scuderi, Niklaus Wermuth, Michel Dreier, Ralf Wyss, Marco Nünlist, Yves Liechti, Sascha Studer, Luca Studer. – Winznau: Dario Püntener, Mike Keller, Laurin Jäggi, Elias Bläsi, Nicolas Kohler, Cédric Frei, Tim Bachmann, Gianluca Comiotto, Luca Keller, Rafael Dietschi, Florian Markert. – Verwarnungen: 88. Cédric Frei, 88. Michel Dreier.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

