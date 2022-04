Frauen 3. Liga Härkingen siegt 4:2 im Spitzenspiel gegen Blustavia – Blustavia verliert nach drei Siegen Sieg für Härkingen im Spitzenduell: Das erstplatzierte Team gewinnt am Mittwoch zuhause gegen den zweitklassierten Verein Blustavia 4:2. 29.04.2022, 04.26 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Nadin Enderlin in der 1. Minute. Sie traf für Härkingen zum 1:0. Mit ihrem Tor in der 50. Minute brachte Deborah Rothen Härkingen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Die 80. Minute brachte für Blustavia den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Anna Niggeler.

In der 84. Minute schoss Jessica Gfeller Härkingen mittels Elfmeter zur 3:1-Führung. Härkingen erhöhte in der 86. Minute seine Führung durch Mia Büttiker weiter auf 4:1. Den Schlussstand stellte Anna Niggeler in der 89. Minute her, als sie für Blustavia auf 2:4 verkürzte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Härkingen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 15 Spielen, in denen die Offensive 47 Tore erzielte.

Härkingen bleibt Leader: Das Team hat nach 16 Spielen 29 Punkte auf dem Konto. Härkingen hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Härkingen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Grenchen 15 (Rang 8). Die Partie findet am 7. Mai statt (19.30 Uhr, Stadion Brühl, Grenchen).

Nach der Niederlage büsst Blustavia einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 26 Punkten auf Rang 3. Nach drei Siegen in Serie verliert Blustavia erstmals wieder.

Für Blustavia geht es in einem Heimspiel gegen FC Klus-Balsthal (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: Gäu Selection - SC Blustavia 4:2 (1:0) - Aesch, Härkingen – Tore: 1. Nadin Enderlin 1:0. 50. Deborah Rothen 2:0. 80. Anna Niggeler 2:1. 84. Jessica Gfeller (Penalty) 3:1.86. Mia Büttiker 4:1. 89. Anna Niggeler 4:2. – Härkingen: Lia Widmer, Katja Nützi, Fabienne Wyss, Michela Rossi, Amy Kuhn, Nadin Enderlin, Alisha Friedl, Larissa Probst, Jessica Gfeller, Mia Büttiker, Andrea Reinmann. – Blustavia: Nadine Dürrenmatt, Tania Eng, Jennifer Baranyai, Paula Lätt, Alena Burki, Alessia Hürlimann, Ladina Schaller, Michelle Falk, Anna Niggeler, Bianca Capol, Egzona Osmani. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.04.2022 04:23 Uhr.