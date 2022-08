4. Liga, Gruppe 2 Halten gewinnt im Auftaktspiel klar gegen Wiedlisbach Halten bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Wiedlisbach zuhause mit 4:0 21.08.2022, 22.17 Uhr

(chm)

Kaan Akin traf in der 4. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Halten. Halten baute die Führung in der 6. Minute (Michel Steiner) weiter aus (2:0). Mathias Müller baute in der 26. Minute die Führung für Halten weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Cedrik Ochsenbein, der in der 87. Minute die Führung für Halten auf 4:0 ausbaute.

Bei Halten sah Hakan Brand (65.) die rote Karte. Gelb erhielt Matthias Stampfli (78.). Bei Wiedlisbach erhielten Mario Canonica (21.) und Tarik Koca (74.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Halten nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Halten bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Subingen. Diese Begegnung findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Nach dem ersten Spiel steht Wiedlisbach auf dem zwölften Rang. Für Wiedlisbach geht es auswärts gegen ASI Superga 1957 (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 27. August statt (20.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Telegramm: HSV Halten - FC Wiedlisbach 4:0 (3:0) - Spiegelberg, Halten – Tore: 4. Kaan Akin 1:0. 6. Michel Steiner 2:0. 26. Mathias Müller 3:0. 87. Cedrik Ochsenbein 4:0. – Halten: Hakan Brand, Claude Biegajlo, Michael Jost, Kim Schwaller, Matthias Stampfli, Cyrill Schwaller, Mathias Müller, Stefan Rohde, Kaan Akin, Simon Jost, Michel Steiner. – Wiedlisbach: Silvan Fankhauser, Morhaf Alnhlawe, Mario Canonica, Angelo Corea, Sadik Jashari, Daniel Canonica, Joel Schmitz, Tarik Koca, Markus Johny Fankhauser, Marko Franic, Ramon Kölliker. – Verwarnungen: 21. Mario Canonica, 74. Tarik Koca, 78. Matthias Stampfli – Ausschluss: 65. Hakan Brand.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

