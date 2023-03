2. Liga Hägendorf und Trimbach teilen sich Punkte 2:2 lautet das Resultat zwischen Hägendorf und Trimbach. Die Teams teilen sich die Punkte. 26.03.2023, 18.44 Uhr

(chm)

Zunächst hatte Trimbach die Führung erzielt (3. Minute, Luca Schifferle), war dann aber durch zwei Tore (7., 55. Minute) von Hägendorf in Rückstand geraten. Für Hägendorf trafen: Sandro Schalt und Claude Keller. Den Ausgleich für Trimbach erzielte Luca Schifferle. Er war in der 70. Minute erfolgreich. Er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Hägendorf für Driton Hasani (62.), Inor Kura (67.) und Sandro Schalt (75.). Bei Trimbach erhielten Joel Mangold (30.) und Lucien Baumgartner (56.) eine gelbe Karte.

Hägendorf kann sich trotz dem Punktegewinn nicht vom Tabellenende lösen. Das Team hat nach 14 Spielen sechs Punkte auf dem Konto. Hägendorf hat bisher einmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Hägendorf trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Wangen b.O. (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Für Trimbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 11. Trimbach hat bisher einmal gewonnen, siebenmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Trimbach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Härkingen (Platz 7). Das Spiel findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: FC Hägendorf - FC Trimbach 2:2 (1:1) - Breite, Hägendorf – Tore: 3. Luca Schifferle 0:1. 7. Sandro Schalt 1:1. 55. Claude Keller 2:1. 70. Luca Schifferle 2:2. – Hägendorf: Nick Furrer, Dominik Bitterli, Yannig Fiechter, Dominik Schalt, Claude Keller, Driton Hasani, Inor Kura, Blerim Hasani, Lukas Baumgartner, Noah Kurmann, Sandro Schalt. – Trimbach: Jonas Flury, Michael Ferreira Rodrigues, Thomas Schenker, Lucien Baumgartner, Sven Pally, Joel Mangold, Eldin Jusic, Daniel Bärtschi, Luca Schifferle, Manuel Thut, Tobias Flury. – Verwarnungen: 30. Joel Mangold, 56. Lucien Baumgartner, 62. Driton Hasani, 67. Inor Kura, 75. Sandro Schalt.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 17:50 Uhr.