3. Liga, Gruppe 1 Hägendorf setzt Siegesserie auch gegen Winznau fort – Siegtreffer durch Benjamin Huber Hägendorf reiht Sieg an Sieg: Gegen Winznau hat das Team am 13.05.2022, 11.23 Uhr

bereits den neunten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 1:0

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Benjamin Huber in der 26. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Hägendorf erhielten Dominik Willimann (87.) und Lars Zimmermann (93.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Winznau, Florian Binder (20.) kassierte sie.

Hägendorf schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 18 Spielen, in denen die Offensive 67 Tore erzielte.

Hägendorf liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 20 Spielen bei 43 Punkten. Das Team rückt damit einen Platz vor. Hägendorf hat bisher 14mal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Hägendorf auf fremdem Terrain gegen das drittplatzierte Team FC Kestenholz zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 19. Mai statt (20.00 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Für Winznau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 8. Für Winznau ist es bereits die zwölfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Winznau gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Winznau auswärts mit seinem Tabellennachbarn SC Flumenthal (Platz 9) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (17.00 Uhr, Sportplatz Kressmatt, Flumenthal).

Telegramm: FC Winznau - FC Hägendorf 0:1 (0:1) - Sportplatz Grien, Winznau – Tor: 26. Benjamin Huber 0:1. – Winznau: Nico Kaser, Laurin Jäggi, Elias Bläsi, Sascha Schuhmacher, Luca Keller, Florian Markert, Adrian Annaheim, Rafael Dietschi, Florian Binder, Tim Bachmann, Dominic De Chiara. – Hägendorf: Nick Furrer, Miro Bürgin, Claude Keller, Dominik Schalt, Dominik Bitterli, Benjamin Huber, Lukas Dätwyler, Driton Hasani, Lars Zimmermann, Noah Kurmann, Sandro Schalt. – Verwarnungen: 20. Florian Binder, 87. Dominik Willimann, 93. Lars Zimmermann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.05.2022 11:20 Uhr.