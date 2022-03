3. Liga, Gruppe 1 Hägendorf setzt Siegesserie auch gegen Wangen b.O. fort Hägendorf setzt seine Siegesserie auch gegen Wangen b.O. fort. Das 9:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 21.03.2022, 22.08 Uhr

(chm)

Schon früh setzte Hägendorf dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 6. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 7:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Hägendorf noch auf 9:0.

Wangen b.O. gelang kein Tor.

Die Torschützen für Hägendorf waren: Noah Kurmann (2 Treffer), Miro Blenke (2 Treffer), Benjamin Huber (2 Treffer), Sandro Schalt (1 Treffer), Driton Hasani (1 Treffer) und Claude Keller (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ali Halimi von Wangen b.O. erhielt in der 15. Minute die gelbe Karte.

Hägendorf hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3 Tore pro Partie.

Hägendorf bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 3. Für Hägendorf ist es der dritte Sieg in Serie.

Auf Hägendorf wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Wangen a/A, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (17.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Nach der Niederlage büsst Wangen b.O. zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 21 Punkten auf Rang 6. Wangen b.O. hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wangen b.O. tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Kestenholz an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 26. März statt (19.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Telegramm: FC Hägendorf - FC Wangen b.O. 9:0 (7:0) - Breite, Hägendorf – Tore: 6. Claude Keller 1:0. 11. Noah Kurmann 2:0. 22. Benjamin Huber 3:0. 24. Sandro Schalt 4:0. 35. Benjamin Huber 5:0. 36. Miro Blenke 6:0. 45. Noah Kurmann 7:0. 55. Driton Hasani 8:0. 61. Miro Blenke 9:0. – Hägendorf: Noel Glanzmann, Livio Furrer, Claude Keller, Dominik Schalt, Dominik Bitterli, Lars Zimmermann, Benjamin Huber, Driton Hasani, Miro Blenke, Noah Kurmann, Sandro Schalt. – Wangen b.O.: Florijan Perren, Gianluca Iozzia, Edon Llapashtica, Edon Morina, Eduard Lekaj, Rit Slishani, Mir Mohammad Kamwar, Ilber Nuhiji, Noël Röhl, Jordan Otomo, Besart Biljali. – Verwarnungen: 15. Ali Halimi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Hägendorf - FC Wangen b.O. 9:0, FC Däniken-Gretzenbach - FC Winznau 3:4, FC Kestenholz - FC Riedholz 1:3, FC Welschenrohr - FC Wangen a/A 1:3, FC Dulliken - FC Oensingen 4:1

Tabelle: 1. FC Riedholz 14 Spiele/25 Punkte (40:17). 2. FC Kestenholz 14/25 (23:14), 3. FC Hägendorf 14/25 (42:18), 4. FC Wangen a/A 13/23 (42:16), 5. FC Dulliken 14/22 (17:13), 6. FC Wangen b.O. 14/21 (39:35), 7. FC Welschenrohr 14/18 (26:21), 8. FC Däniken-Gretzenbach 14/9 (22:28), 9. FC Winznau 14/7 (17:37), 10. FC Oensingen 14/6 (12:56), 11. SC Flumenthal 13/5 (14:39), 12. FC Egerkingen [[t.gp]]/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.03.2022 23:05 Uhr.