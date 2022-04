Frauen 3. Liga Grenchen 15 verliert gegen Seriensieger Blustavia Blustavia reiht Sieg an Sieg: Gegen Grenchen 15 hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:0 24.04.2022, 16.49 Uhr

(chm)

In der 3. Minute war es an Bianca Capol, Blustavia 1:0 in Führung zu bringen. Elin Bogaert erhöhte in der 15. Minute zur 2:0-Führung für Blustavia. Egzona Osmani baute in der 33. Minute die Führung für Blustavia weiter aus (3:0).

Svea Hochuli baute in der 54. Minute die Führung für Blustavia weiter aus (4:0). Laura Emch schoss das 5:0 (79. Minute) für Blustavia und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Blustavia den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.5 Mal pro Partie.

Blustavia rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 26 Punkte bedeuten Rang 2. Für Blustavia ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Blustavia auswärts gegen das erstplatzierte Team Gäu Selection zum Spitzenduell an. Die Partie findet am Mittwoch (27. April) statt (20.00 Uhr, Aesch, Härkingen).

Grenchen 15 verharrt nach der Niederlage auf dem 8. und damit letzten Platz. Für Grenchen 15 ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison. Vier Spiele von Grenchen 15 gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Grenchen 15 in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Niederbipp b. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (27. April) (20.15 Uhr, Stadion Brühl, Grenchen).

Telegramm: SC Blustavia - FC Grenchen 15 5:0 (3:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 3. Bianca Capol 1:0. 15. Elin Bogaert 2:0. 33. Egzona Osmani 3:0. 54. Svea Hochuli 4:0. 79. Laura Emch 5:0. – Blustavia: Nadine Dürrenmatt, Alena Burki, Paula Lätt, Elin Bogaert, Aurelia Campitiello, Tania Eng, Anna Niggeler, Ladina Schaller, Deborah Stritt, Bianca Capol, Egzona Osmani. – Grenchen 15: Nora Hasen, Sophie Ankes, Angela Bertini, Silvia Häni, Jennifer Morgenthaler, Sarina Schwab, Angela Anna Gäumann, Sara Schnyder, Melina Rhyn, Janina Ryhn, Nicole Adam. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 16:46 Uhr.