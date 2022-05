Frauen 3. Liga Grenchen 15 beendet Niederlagenserie gegen Klus-Balsthal Sieg für Grenchen 15 nach vier Niederlagen in Serie. Gegen Klus-Balsthal gewinnt Grenchen 15 am Samstag auswärts 3:1. 16.05.2022, 20.25 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Nora Hasen, die in der 32. Minute für Grenchen 15 zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 42, als Fabienne Bütler für Klus-Balsthal erfolgreich war. Sarah Kurt erzielte in der 70. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Grenchen 15. Das letzte Tor der Partie fiel in der 79. Minute, als Nora Hasen die Führung für Grenchen 15 auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Joana Glanzmann von Klus-Balsthal erhielt in der 39. Minute die gelbe Karte.

Trotz den drei Punkten bleibt Grenchen 15 am Tabellenende. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Grenchen 15 hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Grenchen 15 trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Attiswil (Platz 6). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (19.30 Uhr, Stadion Brühl, Grenchen).

Für Klus-Balsthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 7. Für Klus-Balsthal ist es bereits die zehnte Niederlage der laufenden Saison. Vier Spiele von Klus-Balsthal gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Klus-Balsthal auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Gäu Selection. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Mai (11.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Grenchen 15 1:3 (1:1) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 32. Nora Hasen 0:1. 42. Fabienne Bütler 1:1. 70. Sarah Kurt 1:2. 79. Nora Hasen 1:3. – Klus-Balsthal: Joana Glanzmann, Leila Noemi Bussmann, Natascha Biedermann, Adrienne Michel, Lea Disler, Chantal Ackermann, Sarah Heutschi, Caroline Christen, Alida Lubovci, Nathalie Brunner, Fabienne Bütler. – Grenchen 15: Zippora Wyden, Janina Ryhn, Angela Anna Gäumann, Silvia Häni, Laura Lo Giudice, Sarina Schwab, Suela Jaiji, Melina Rhyn, Nicole Adam, Nora Hasen, Eveline Em Häring. – Verwarnungen: 39. Joana Glanzmann.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.05.2022 20:21 Uhr.