2. Liga - Gerlafingen gewinnt klar gegen Trimbach

Feuerwerk Farbenfroh und spektakulär: So war die Sonnwendfeier 2023 in Oensingen

Am Samstagabend versammelten sich die Besucherinnen und Besucher auf dem Festgelände in Oensingen, um das Feuerwerksspektakel sehen zu können. Die Stimmung war «bombig», die Erwartungen an die Sonnwendfeier hoch.