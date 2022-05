4. Liga, Gruppe 3 Fulenbach verliert gegen Seriensieger Fortuna Olten Fortuna Olten reiht Sieg an Sieg: Gegen Fulenbach hat das Team am 09.05.2022, 13.21 Uhr

(chm)

Sonntag

bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:0

Das Tor von Arxhend Halimi in der 35. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Fortuna Olten. Fortuna Olten baute die Führung in der 42. Minute (Leart Haxhimehmeti) weiter aus (2:0). Luigi Abbagnale baute in der 76. Minute die Führung für Fortuna Olten weiter aus (3:0). Fortuna Olten konnte die Führung in der 82. Spielminute weiter ausbauen, als Ramon Grimbichler zum 4:0 ins eigene Gehäuse traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Robin Müller von Fulenbach erhielt in der 89. Minute die gelbe Karte.

Dass Fortuna Olten viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 18 Spielen hat Fortuna Olten durchschnittlich 3.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Fulenbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 46 Tore in 18 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel (Rang 9).

Die Tabellensituation bleibt für Fortuna Olten unverändert. 42 Punkte bedeuten Rang 2. Fortuna Olten hat bisher 13mal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Fortuna Olten auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Olten. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Mai (15.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Für Fulenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 8. Fulenbach hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Fulenbach auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Oensingen (Platz 9) zu tun. Das Spiel findet am Donnerstag (12. Mai) statt (20.00 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Telegramm: FC Fortuna Olten - SC Fulenbach 4:0 (2:0) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 35. Arxhend Halimi 1:0. 42. Leart Haxhimehmeti 2:0. 76. Luigi Abbagnale 3:0. 82. Eigentor (Ramon Grimbichler) 4:0. – Fortuna Olten: Erkan Fazliji, Ikram Abduramani, Bart Commijs, Dardan Susuri, Flamur Elshani, Floris Sadikaj, Mergim Alushaj, Arxhend Halimi, Valerio Curatolo, Luigi Abbagnale, Angelo Rubino. – Fulenbach: Jan Monbaron, Noah Nützi, Matteo Barrer, Yves Rütimann, Ramon Grimbichler, Yannick Von Arx, Rinaldo Grimbichler, Elias Sidler, Luca Albuquerque Sampaio, Kevin Keiser, Samuel Weber. – Verwarnungen: 89. Robin Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2022 22:19 Uhr.