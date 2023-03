4. Liga, Gruppe 3 Fulenbach siegt nach drei Niederlagen Sieg für Fulenbach nach drei Niederlagen in Serie. Gegen Niederbipp gewinnt Fulenbach am Donnerstag auswärts 3:2. 17.03.2023, 06.35 Uhr

(chm)

Mike Zosso eröffnete in der 40. Minute das Skore, als er für Fulenbach das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Fulenbach stellte Ramon Grimbichler in Minute 49 her. In der 57. Minute gelang Niederbipp (Dario Brunner) der Anschlusstreffer (1:2).

Ramon Grimbichler sorgte in der 67. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Fulenbach. In der Schlussphase kam Niederbipp noch auf 2:3 heran. Mariano Schneeberger war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 80. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Shkelqim Lushaj von Niederbipp erhielt in der 33. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Niederbipp kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.7 (Rang 9).

Fulenbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 7. Fulenbach hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Fulenbach geht es auswärts gegen FC Olten (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 2. April statt (16.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Nach der Niederlage büsst Niederbipp einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 9. Niederbipp hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Niederbipp auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Hägendorf. Die Partie findet am 25. März statt (19.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: FC Niederbipp - SC Fulenbach 2:3 (0:1) - Niederfeld, Niederbipp – Tore: 40. Mike Zosso 0:1. 49. Ramon Grimbichler 0:2. 57. Dario Brunner 1:2. 67. Ramon Grimbichler 1:3. 80. Mariano Schneeberger 2:3. – Niederbipp: Philipp Bösiger, Dario Brunner, Nicolas Frésard, Mariano Schneeberger, Maksym Vanzhula, Fabian Messerli, Luca Schawalder, Egzon Shala, Shkelqim Lushaj, Ivan Blatancic, Robin Brunner. – Fulenbach: Robin Müller, Noah Nützi, Yves Rütimann, Ylli Stojkaj, Luca Albuquerque Sampaio, Céddric Braam, Elias Sidler, Roman Weber, Mike Zosso, Ramon Grimbichler, Yannick Von Arx. – Verwarnungen: 33. Shkelqim Lushaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.03.2023 00:18 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.