2. Liga Fulenbach mit drei Punkten auswärts gegen Italgrenchen Fulenbach gewinnt am Samstag auswärts gegen Italgrenchen 3:1.

Das Skore eröffnete Yves Ehrenbolger in der 7. Minute. Er traf für Fulenbach zum 1:0. Yanick Boss sorgte in der 16. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Fulenbach. Der Anschlusstreffer für Italgrenchen zum 1:2 kam in der 44. Minute. Verantwortlich dafür war Jeremy Pana De Paiva. Das letzte Tor der Partie fiel in der 75. Minute, als Nebojsa Markovic für Fulenbach auf 3:1 erhöhte.

Bei Italgrenchen sah Stefano Conde Rodrigues (85.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Gelbe Karten gab es bei Fulenbach für Stanko Imbach (8.), Flavio Premori (20.) und Jonas Wyss (65.).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Fulenbach. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 10. Fulenbach hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Fulenbach trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Klus-Balsthal (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Italgrenchen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Italgrenchen hat bisher dreimal gewonnen, 14mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Härkingen kriegt es Italgrenchen als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 22. Mai statt (14.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: GS Italgrenchen - SC Fulenbach 1:3 (1:2) - Sportplatz Riedern, Grenchen – Tore: 7. Yves Ehrenbolger 0:1. 16. Yanick Boss 0:2. 44. Jeremy Pana De Paiva 1:2. 75. Nebojsa Markovic 1:3. – Italgrenchen: Samuel Willi, Eliano Chirico, Dario Beutler, Dominique Sutter, Stefano Conde Rodrigues, Ardrit Veliji, Jari Eggenschwiler, Nico Wolf, Nicolai Bur, Ivan Palermo, Jeremy Pana De Paiva. – Fulenbach: Mischa Ehrenbolger, Florian Fischer, Stanko Imbach, Nico Ferrari, Sandro Kunz, Flavio Premori, Sandro Albuquerque Sampaio, Yves Ehrenbolger, Jonas Wyss, Miroslav Markovic, Yanick Boss. – Verwarnungen: 8. Stanko Imbach, 20. Flavio Premori, 65. Jonas Wyss – Ausschluss: 85. Stefano Conde Rodrigues.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

