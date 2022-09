4. Liga, Gruppe 3 Fulenbach gewinnt erstmals beim Spiel gegen Olten Fulenbach hat am Donnerstag zuhause Olten besiegt und hat damit im vierten Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 3:0. 03.09.2022, 14.00 Uhr

Sämtliche drei Tore für Fulenbach fielen in nur 20 Minuten: Yves Rütimann traf in der 10. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Fulenbach. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Fulenbach stellte Jan Egloff in Minute 24 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Mike Zosso, der in der 30. Minute die Führung für Fulenbach auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Olten sah Peyman Amani (92.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Olten weitere vier gelbe Karten. Fulenbach kassierte vier gelbe Karten.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.5 hat die Abwehr von Fulenbach ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 5 erzielten Toren Rang 6.

Fulenbach verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 3. Das Team hat vier Punkte. Fulenbach hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Fulenbach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen US Oltenese (Platz 8). Das Spiel findet am 7. September statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

In der Tabelle verliert Olten Plätze und zwar von Rang 10 auf 11. Das Team hat null Punkte. Olten hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Im nächsten Spiel kriegt es Olten daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Hägendorf. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (16.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Olten 3:0 (3:0) - Bad, Fulenbach – Tore: 10. Yves Rütimann 1:0. 24. Jan Egloff 2:0. 30. Mike Zosso 3:0. – Fulenbach: André Grob, Joel Büttiker, Yves Rütimann, Matteo Barrer, Jan Egloff, Elias Sidler, Noah Nützi, Roman Weber, Mike Zosso, Céddric Braam, Luca Albuquerque Sampaio. – Olten: Dominik Santesso, Albin Blatter, Robin Witschi, Gian Leuenberger, Abdul Chocor, Luca Stefanutti, Nando Frank, Vuk Milicevic, Peyman Amani, Saimir Ibraimi, Mirco Theus. – Verwarnungen: 16. Elias Sidler, 26. Luca Albuquerque Sampaio, 35. Peyman Amani, 41. Abdul Chocor, 47. Roman Weber, 51. Céddric Braam, 56. Vuk Milicevic, 77. Luca Stefanutti – Ausschluss: 92. Peyman Amani.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

