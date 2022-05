4. Liga, Gruppe 3 Fulenbach bezwingt auswärts Kappel – Micha Grimbichler mit Siegtor Sieg für Fulenbach: Gegen Kappel gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1. 28.05.2022, 21.28 Uhr

(chm)

Fulenbach geriet zunächst in Rückstand, als Alexander Wyser in der 1. Minute die zwischenzeitliche Führung für Kappel gelang. In der 45. Minute glich Fulenbach jedoch aus und ging in der 66. Minute in Führung. Torschützen waren Céddric Braam und Micha Grimbichler.

Bei Kappel erhielten Nicolas Ramos (60.), Avni Ramadani (85.) und Alexander Wyser (90.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Fulenbach für Ramon Grimbichler (60.) und Elias Sidler (90.).

Mit dem Sieg rückt Fulenbach um einen Platz nach vorne. 24 Punkte bedeuten Rang 7. Fulenbach hat bisher siebenmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Fulenbach wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Kestenholz, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Kappel verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Kappel hat bisher noch nie gewonnen. Fünfmal spielte das Team unentschieden. 15 Spiele gingen verloren.

Kappel trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Oensingen (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 12. Juni (15.00 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Telegramm: FC Kappel - SC Fulenbach 1:2 (1:1) - Lischmatt, Kappel – Tore: 1. Alexander Wyser 1:0. 45. Céddric Braam 1:1. 66. Micha Grimbichler 1:2. – Kappel: Robin Ulrich, Bafti Loshi, Roger Brunner, Nicolas Ramos, Manuel Kunz, Julian Wyss, Rico Bernasconi, Dennis Bannwart, Niklas Ulrich, Alexander Wyser, Zajim Muharemovic. – Fulenbach: Robin Müller, Yannick Von Arx, Elias Sidler, Ylli Stojkaj, Ramon Grimbichler, Nicolo Müller, Rinaldo Grimbichler, Kevin Keiser, Roman Weber, Selim Cinoglu, Céddric Braam. – Verwarnungen: 60. Ramon Grimbichler, 60. Nicolas Ramos, 85. Avni Ramadani, 90. Alexander Wyser, 90. Elias Sidler.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.05.2022 20:49 Uhr.