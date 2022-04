4. Liga, Gruppe 3 Fortuna Olten setzt Siegesserie auch gegen Dulliken fort Fortuna Olten setzt seine Siegesserie auch gegen Dulliken fort. Das 4:1 zuhause am Donnerstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 07.04.2022, 23.48 Uhr

Fortuna Olten ging in der 37. Spielminute durch Jose Garcia Dos Santos in Führung, ehe Dulliken in der 56. Minute (Nicola Meyer) der Ausgleich gelang. In der 60. Minute gelang Angelo Rubino der Führungstreffer zum 2:1 für Fortuna Olten.

In der 84. Minute baute Mostafa Hasan den Vorsprung für Fortuna Olten auf zwei Tore aus (3:1). Leart Haxhimehmeti schoss das 4:1 (85. Minute) für Fortuna Olten und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Fortuna Olten hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.4 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Dulliken kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 14 Spielen, in denen die Defensive 36 Tore hinnehmen musste (Rang 8).

Der Sieg bringt Fortuna Olten an die Spitze Nach 14 Spielen hat das Team 32 Punkte. Das Team verbessert sich um einen Platz. Fortuna Olten hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Fortuna Olten auf fremdem Terrain mit FC Kestenholz (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Samstag (9. April) statt (19.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Für Dulliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 11. Für Dulliken war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Hägendorf kriegt es Dulliken als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Sonntag (10. April) statt (11.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: FC Fortuna Olten - FC Dulliken 4:1 (1:0) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 37. Jose Garcia Dos Santos 1:0. 56. Nicola Meyer 1:1. 60. Angelo Rubino 2:1. 84. Mostafa Hasan 3:1. 85. Leart Haxhimehmeti 4:1. – Fortuna Olten: Fatlum Huruglica, Bart Commijs, Dardan Susuri, Arxhend Halimi, Ikram Abduramani, Leart Haxhimehmeti, Danilo Radulovic, Jose Garcia Dos Santos, Valerio Curatolo, Mostafa Hasan, Angelo Rubino. – Dulliken: Patrick Hufschmid, Muhammed Celebi, Roland Hagmann, Sandro Häsler, Nurettin Özdemir, Mike Lang, Ennio D Onofrio, Albert Kryeziu, Yves Baumann, Starny Hoang, Nicola Meyer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

