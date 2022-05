4. Liga, Gruppe 3 Fortuna Olten mit drei Punkten auswärts gegen Wolfwil – Siegtreffer in 89. Minute Fortuna Olten gewinnt am Samstag auswärts gegen Wolfwil 3:2. 01.05.2022, 20.05 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Fortuna Olten das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 89. Minute war Luigi Abbagnale.

In der 13. Minute hatte Luigi Abbagnale zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 18. Minute, als Nick Ackermann für Wolfwil traf. In der 36. Minute war es an Philip Truffer, Wolfwil 2:1 in Führung zu bringen. Der Ausgleich für Fortuna Olten fiel in der 80. Minute (Angelo Rubino).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Fortuna Olten sah Mostafa Hasan (60.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Jose Garcia Dos Santos (55.), Bart Commijs (85.) und Marco Mangiola (90.). Bei Wolfwil erhielten Valentin Hirt (26.) und Fabian Erni (34.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Fortuna Olten hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.5 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Fortuna Olten unverändert. Mit 39 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Fortuna Olten ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Fortuna Olten daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte SC Fulenbach. Diese Begegnung findet am 8. Mai statt (11.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Wolfwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 4. Wolfwil hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Wolfwil auswärts mit FC Olten (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 8. Mai statt (15.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Wolfwil - FC Fortuna Olten 2:3 (2:1) - Allmend, Wolfwil – Tore: 13. Luigi Abbagnale 0:1. 18. Nick Ackermann 1:1. 36. Philip Truffer 2:1. 80. Angelo Rubino 2:2. 89. Luigi Abbagnale 2:3. – Wolfwil: Maksym Chapala, Lukas Bruder, Philip Truffer, Valentin Hirt, Alexander Gjokaj, Jannik Leber, Nick Glauser, Fabian Erni, Nick Ackermann, Giuseppe De Matteis, Mohssine El Majjodi. – Fortuna Olten: Erkan Fazliji, Bart Commijs, Remo Rossi, Arxhend Halimi, Flamur Elshani, Leart Haxhimehmeti, Jose Garcia Dos Santos, Danilo Radulovic, Luigi Abbagnale, Angelo Rubino, Besmir Bajrami. – Verwarnungen: 26. Valentin Hirt, 34. Fabian Erni, 55. Jose Garcia Dos Santos, 85. Bart Commijs, 90. Marco Mangiola – Ausschluss: 60. Mostafa Hasan.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 20:02 Uhr.