3. Liga, Gruppe 1 Flumenthal verliert gegen Seriensieger Riedholz Riedholz setzt seine Siegesserie auch gegen Flumenthal fort. Das 3:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 02.05.2022, 21.40 Uhr

Luc Henzi schoss Riedholz in der 44. Minute zur 1:0-Führung. Henry Horn sorgte in der 75. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Riedholz. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Marco Bruni in der 78. Minute, als er für Riedholz zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Riedholz hat bislang häufig überzeugt: In 17 Spielen hat sie total 56 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.9 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Flumenthal ein relativ häufiges Phänomen. Die total 58 Gegentore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.2 Toren pro Match (Rang 10).

Dank dem Sieg führt Riedholz neu die Tabelle an. Das Team hat nach 19 Spielen 38 Punkte auf dem Konto. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Riedholz ist es der vierte Sieg in Serie.

Riedholz spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Oensingen (Rang 11). Das Spiel findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Für Flumenthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 10. Für Flumenthal ist es bereits die elfte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Flumenthal gingen unentschieden aus.

Flumenthal spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Wangen b.O. (Platz 7). Das Spiel findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Telegramm: FC Riedholz - SC Flumenthal 3:0 (1:0) - Sportplatz Wyler, Riedholz – Tore: 44. Luc Henzi 1:0. 75. Henry Horn 2:0. 78. Marco Bruni 3:0. – Riedholz: Livio Bruschi, Tim Ilgenstein, Noah Rickenbacher, Nick Emch, Luc Henzi, Marco Bruni, Fabian Grütter, Manuel Reber, Silas Gunziger, Henry Horn, Sven Agnéus. – Flumenthal: Colin Henzi, Reto Marti, David Huber, Veton Avduli, Marlon Bachl, Til Nordmann, Christof Schönenberger, Ramazan Vejseli, Nicolas Müller, Nico Maritz, Timo Grossenbacher. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.05.2022 21:37 Uhr.