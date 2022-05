3. Liga, Gruppe 1 Flumenthal sorgt bei Wangen a.A. für Überraschung – Timo Grossenbacher entscheidet Spiel Überraschender Sieg für Flumenthal: Das Team auf Tabellenrang 9 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Wangen a.A. (4. Rang) zuhause 1:0 geschlagen. 16.05.2022, 19.46 Uhr

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Timo Grossenbacher in der 65. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Marlon Bachl von Flumenthal erhielt in der 81. Minute die gelbe Karte.

Flumenthal rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 8. Flumenthal hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Flumenthal wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team FC Winznau, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Sportplatz Kressmatt, Flumenthal).

Für Wangen a.A. hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 4. Für Wangen a.A. war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Wangen a.A. spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Oensingen (Rang 10). Die Partie findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Telegramm: SC Flumenthal - FC Wangen a/A 1:0 (0:0) - Sportplatz Kressmatt, Flumenthal – Tor: 65. Timo Grossenbacher 1:0. – Flumenthal: Colin Henzi, Stefan Roth, David Huber, Veton Avduli, Marlon Bachl, Nicolas Müller, Christof Schönenberger, Yanick Rippstein, Matthias Schmid, Timo Grossenbacher, Nico Maritz. – Wangen a.A.: Mike Hiller, Girolamo Caruso, Felix Barrer, Yves Wälti, Jan Allemann, Patrick Haas, Sandro Rikli, Patrik Bovey, Fabian Pfister, Florian Haas, Raphael Stalder. – Verwarnungen: 81. Marlon Bachl.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.05.2022 19:42 Uhr.