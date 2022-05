4. Liga, Gruppe 3 Favoritensieg bei Wolfwil gegen Olten Sieg für den Tabellenvierten: Wolfwil lässt am 09.05.2022, 20.46 Uhr

(chm)

Sonntag

auswärts beim 7:1 gegen Olten (Rang 11) nichts anbrennen.

In der zweiten Halbzeit erzielte Wolfwil über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren sechs. Zur Halbzeitpause war das Team 1:0 in Führung gelegen.

Olten war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 86. Minute zum zwischenzeitlichen 1:5.

Die Torschützen für Wolfwil waren: Jannik Leber (2 Treffer), Nick Glauser (1 Treffer), Michael Jeggli (1 Treffer), Luca Kissling (1 Treffer), Giuseppe De Matteis (1 Treffer) und Alexander Gjokaj (1 Treffer). Einziger Torschütze für Olten war: Alexander Liu (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Philip Truffer von Wolfwil erhielt in der 73. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Wolfwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 56 Tore in 18 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match.

Die Abwehr von Olten kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 59 Gegentore in 18 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match (Rang 12).

Die Tabellensituation bleibt für Wolfwil unverändert. 32 Punkte bedeuten Rang 4. Wolfwil hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wolfwil zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Uskana Olten (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Für Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 11. Olten hat bisher zweimal gewonnen, zehnmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Olten tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Fortuna Olten an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 15. Mai statt (15.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Olten - FC Wolfwil 1:7 (0:1) - Sportplatz Kleinholz, Olten – Tore: 32. Jannik Leber 0:1. 46. Nick Glauser 0:2. 51. Michael Jeggli 0:3. 53. Jannik Leber 0:4. 56. Giuseppe De Matteis 0:5. 86. Alexander Liu 1:5. 88. Alexander Gjokaj 1:6. 90. Luca Kissling 1:7. – Olten: Felix Denzler, Jose Maria Inigo Varona, Amir Brahimi, Gian Leuenberger, Jonas Temperli, Albinot Bajrami, Alexander Liu, Yilmaz Gültekin, Saimir Ibraimi, Luca Stefanutti, Robin Witschi. – Wolfwil: Maksym Chapala, Lukas Bruder, Philip Truffer, Elias Lindemann, Alexander Gjokaj, Jannik Leber, Remo Nützi, Nick Glauser, Fabian Erni, Giuseppe De Matteis, Michael Jeggli. – Verwarnungen: 73. Philip Truffer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

