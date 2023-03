4. Liga, Gruppe 1 Favoritensieg bei Bratstvo gegen Selzach – Später Siegtreffer durch Vitaliy Stankevych Bratstvo siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Selzach: Der Tabellensechste siegt zuhause 2:1 gegen den Tabellenzwölften. 27.03.2023, 15.18 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Bratstvo gelang Vitaliy Stankevych in der 85. Minute. In der 23. Minute hatte Veljko Laudanovic Bratstvo in Führung gebracht. Der Ausgleich für Selzach fiel in der 84. Minute durch Tobias Poethke.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Brian Schreiber von Selzach erhielt in der 48. Minute die rote Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Bratstvo: 21 Punkte bedeuten Rang 6. Bratstvo hat bisher sechsmal gewonnen und sechsmal verloren.

Für Bratstvo geht es auswärts gegen FC Bellach (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 2. April statt (11.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Selzach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Selzach ist es bereits die zehnte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Selzach ging unentschieden aus.

Selzach trifft im nächsten Spiel zuhause auf Türkischer SC Solothurn a (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 1. April statt (19.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: F.K. Bratstvo - FC Selzach a 2:1 (1:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 23. Veljko Laudanovic 1:0. 84. Tobias Poethke 1:1. 85. Vitaliy Stankevych 2:1. – Bratstvo: Teo Petkovski, Mirko Denic, Branislav Macura, Mitar Zeljkovic, Oleh Ostapets, Vitaliy Stankevych, David Djokic, Mihajlo Joksimovic, Dominic Chanton, Marko Stevanovic, Luka Makulovic. – Selzach: Patrik Richard, Ebib Jasari, Pascal Stalder, Matthias Steiner, Robin Erismann, Brian Schreiber, Tobias Liechti, Sàndor Weber, Dominic Däster, Andry Amiet, Mikaele Endu. – Verwarnungen: [[yellows = map(filter(all_cards, a -> a.type == «Verwarnung»), a -> joinStrings(a.minute, «. «, a.player)); list(», «, «false», «,», yellows)]] – Ausschluss: 48. Brian Schreiber.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

