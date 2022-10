Frauen 2. Liga Favoritensieg bei Allschwil gegen Baden 1897 Allschwil holt gegen Baden 1897 auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellendritte gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenzwölften 2:0. 03.10.2022, 00.26 Uhr

(chm)

Kurz nach der Pause schoss Michèle Fluri (50. Minute) das 1:0 und brachte Allschwil auf die Siegesstrasse. Mit dem 2:0 für Allschwil schoss Nina Meyer das letzte Tor der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Allschwil zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Allschwil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Allschwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Allschwil daheim mit FC Therwil (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (15.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Für Baden 1897 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwei Punkten auf Rang 12. Für Baden 1897 ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Baden 1897 gingen unentschieden aus.

Baden 1897 spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Solothurn Frauen (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (10.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Telegramm: Baden-Wettingen - FC Allschwil 0:2 (0:0) - Stadion ESP, Baden – Tore: 50. Michèle Fluri 0:1. 75. Nina Meyer 0:2. – Baden 1897: Veronica Fernandez, Julia Liechti, Dominique Maron, Angelica Corbat, Sabrina Kantuzer, Zara Aschwanden, Natalie Spuler, Sheryl Hochuli, Nadja Häfeli, Diana Vincenzi, Anastasia Costa. – Allschwil: Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Laura Scandaglia, Janine Roth, Celina Thurnheer, Nicole Nyfeler, Leonie Furrer, Lara Bensegger, Tanita Mathys, Nina Meyer, Michèle Fluri. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

