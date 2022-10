3. Liga, Gruppe 2 Favorit Zuchwil siegt gegen Fortuna Olten Zuchwil siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Fortuna Olten: Der Tabellendritte siegt auswärts 5:3 gegen den Tabellenzwölften. 24.10.2022, 00.56 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Nicola Mühlhauser für Zuchwil. In der 3. Minute traf er zum 1:0. Anil Eren erhöhte in der 5. Minute zur 2:0-Führung für Zuchwil. Valon Kadrija baute in der 8. Minute die Führung für Zuchwil weiter aus (3:0).

Angelo Rubino verkürzte in der 26. Minute den Rückstand von Fortuna Olten auf 1:3. Es war ein Elfmeter. Der Anschlusstreffer für Fortuna Olten zum 2:3 kam in der 43. Minute. Verantwortlich dafür war Yllzon Elshani. Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Zuchwil stellte Marko Markovic in Minute 70 her.

Dank dem Treffer von Alan Sabotic (75.) reduzierte sich der Rückstand für Fortuna Olten auf ein Tor (3:4). In der 90. Minute sorgte Leutrim Ramadani für den Schlusspunkt: er traf zum 5:3 für Zuchwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Fortuna Olten für Jose Garcia Dos Santos (58.), Arxhend Halimi (69.) und Luigi Abbagnale (72.). Für Zuchwil gab es keine Karte.

In seiner Gruppe hat Zuchwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 30 Tore in elf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Fortuna Olten kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 4.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Die Tabellensituation bleibt für Zuchwil unverändert. Mit 23 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Zuchwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Zuchwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Deitingen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am Mittwoch (26. Oktober) statt (20.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Fortuna Olten verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Fortuna Olten hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Neun Spiele gingen verloren.

Fortuna Olten spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Niederbipp (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (18.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Telegramm: FC Fortuna Olten - FC Zuchwil 3:5 (2:3) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 3. Nicola Mühlhauser 0:1. 5. Anil Eren 0:2. 8. Valon Kadrija 0:3. 26. Angelo Rubino (Penalty) 1:3.43. Yllzon Elshani 2:3. 70. Marko Markovic 2:4. 75. Alan Sabotic 3:4. 90. Leutrim Ramadani 3:5. – Fortuna Olten: Erkan Fazliji, Leart Haxhimehmeti, Dardan Susuri, Boban Stevic, Valerio Curatolo, Jose Garcia Dos Santos, Yllzon Elshani, Arxhend Halimi, Alan Sabotic, Besmir Bajrami, Angelo Rubino. – Zuchwil: Granit Fetaj, Noe Loosli, Tim Hess, Michael Arnold, Batuhan Baladin, Karanjot Dhillon, Oguzalp Baladin, Valon Kadrija, Mario Belakusic, Nicola Mühlhauser, Anil Eren. – Verwarnungen: 58. Jose Garcia Dos Santos, 69. Arxhend Halimi, 72. Luigi Abbagnale.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

