4. Liga, Gruppe 3 Favorit Uskana Olten siegt deutlich gegen Olten Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 11) ist Uskana Olten am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Olten gerecht geworden und hat zuhause 6:2 gewonnen. 10.10.2022, 04.02 Uhr

(chm)

Olten erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Anes Shabani ging das Team in der 3. Minute in Führung. Gleichstand stellte Gentijan Bajrami durch seinen Treffer für Uskana Olten in der 8. Minute her.

Danach drehte Uskana Olten auf. Das Team schoss ab der 36. Minute noch fünf weitere Tore, während Olten ein Tor gelang (zum 2:6 (90. Minute)). Der Endstand lautete 6:2.

Die Torschützen für Uskana Olten waren: Zigmas Danila (2 Treffer), Adriatik Zenunaj (2 Treffer), Gentijan Bajrami (1 Treffer) und Abdi Mehmedi (1 Treffer). Einziger Torschütze für Olten war: Anes Shabani (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fatlum Aliu von Uskana Olten erhielt in der 88. Minute die gelbe Karte.

Uskana Olten hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 25 Tore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Olten ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 25 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Uskana Olten machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 2. Uskana Olten hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Uskana Olten geht es auswärts gegen SC Fulenbach (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Für Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 11. Olten hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Sechs Spiele gingen verloren.

Olten spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen US Oltenese (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (16.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Uskana Olten - FC Olten 6:2 (3:1) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 3. Anes Shabani 0:1. 8. Gentijan Bajrami 1:1. 36. Zigmas Danila 2:1. 41. Adriatik Zenunaj 3:1. 67. Abdi Mehmedi 4:1. 71. Adriatik Zenunaj 5:1. 85. Zigmas Danila 6:1. 90. Anes Shabani 6:2. – Uskana Olten: Ekrem Gulakoski, Fatlind Aliu, Fatlum Aliu, Zigmas Danila, Argtim Saliu, Valdrin Orani, Florent Asani, Argtim Emini, Shkendim Asani, Adriatik Zenunaj, Gentijan Bajrami. – Olten: Argjend Morina, Albin Blatter, Valentino Kieffer, Micha Steiner, Albinot Bajrami, Semir Ibrahimovic, Anes Shabani, Nando Frank, Mirco Theus, Yilmaz Gültekin, Robin Witschi. – Verwarnungen: 88. Fatlum Aliu.

