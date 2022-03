Frauen 2. Liga Favorit Schwarz-Weiss siegt klar gegen Entfelden Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 8) ist Schwarz-Weiss am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Entfelden gerecht geworden und hat zuhause 7:0 gewonnen. 19.03.2022, 23.00 Uhr

Schon früh setzte Schwarz-Weiss dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 6. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 5:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Schwarz-Weiss noch auf 7:0.

Entfelden blieb ein Torerfolg versagt.

Die Torschützinnen für Schwarz-Weiss waren: Yukino Gütlin (2 Treffer), Michelle Albrecht (2 Treffer), Varenka Strobel (1 Treffer), Malena Skeneraj (1 Treffer) und Egzona Salihi (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Manola Häfeli von Entfelden erhielt in der 13. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Schwarz-Weiss zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Entfelden ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.4 (Rang 10).

Schwarz-Weiss bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 28 Punkte bedeuten Rang 2. Für Schwarz-Weiss ist es der zweite Sieg in Serie.

Schwarz-Weiss bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC New Stars Basel 1934. Die Partie findet am 27. März statt (13.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Entfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 8. Entfelden hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Entfelden spielt zum nächsten Mal daheim gegen SV Sissach (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (18.30 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - FC Entfelden 7:0 (5:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 6. Varenka Strobel 1:0. 9. Yukino Gütlin 2:0. 16. Egzona Salihi 3:0. 40. Michelle Albrecht 4:0. 45. Yukino Gütlin 5:0. 70. Michelle Albrecht 6:0. 91. Malena Skeneraj (Penalty) 7:0. – Schwarz-Weiss: Sibylle Riechsteiner, Benita Pfaehler, Eva Flore Sono, Severine Bonjour, Céline Borer, Varenka Strobel, Egzona Salihi, Anne Albrecht, Yukino Gütlin, Veronica Conte Garcia, Michelle Albrecht. – Entfelden: Fabienne Lüscher, Chiara Del Mistro, Murielle Clerc, Kadisha Bachmann, Andrina Federspiel, Anja Marty, Fabienne Hirt, Denise Gloor, Nadja Wyss, Julia Müller, Nina Terbrüggen. – Verwarnungen: 13. Manola Häfeli.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Schwarz-Weiss - FC Entfelden 7:0, FC Solothurn Frauen - FC Baden 1897 0:5, SC Blustavia - FC Allschwil 5:3, SV Sissach - FC Therwil 2:3

Tabelle: 1. FC New Stars Basel 1934 10 Spiele/30 Punkte (76:10). 2. FC Schwarz-Weiss 11/28 (36:14), 3. SC Blustavia 11/22 (40:20), 4. FC Baden 1897 11/22 (42:21), 5. FC Therwil 11/21 (43:29), 6. SV Sissach 11/18 (28:28), 7. FC Attiswil 10/12 (24:30), 8. FC Entfelden 11/10 (12:48), 9. FC Allschwil 11/9 (33:41), 10. FC Solothurn Frauen 11/3 (13:53), 11. FC Villmergen 1 10/0 (7:60), 12. FC Niederbipp a 0/0 (0:0).

