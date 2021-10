3. Liga, Gruppe 1 Favorit Kestenholz siegt klar gegen Winzau Kestenholz siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Winzau: Der Tabellenzweite siegt zuhause 4:0 gegen den Tabellenelften. 24.10.2021, 18.00 Uhr

(chm)

Simon Meier eröffnete in der 33. Minute das Skore, als er für Kestenholz das 1:0 markierte. Kestenholz baute die Führung in der 55. Minute (Lukas Hauri) weiter aus (2:0). Kestenholz erhöhte in der 74. Minute seine Führung durch Nik Gerber weiter auf 3:0.

Kestenholz erhöhte in der 76. Minute seine Führung durch Lukas Hauri weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Dominic De Chiara, der in der 79. Minute die Führung für Winznau auf 0:4 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Philipp Häfeli von Kestenholz erhielt in der 26. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Kestenholz zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Defensive 13 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Die Abwehr von Winzau kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.2 Tore pro Partie (Rang 9).

Dank dem Sieg führt Kestenholz neu die Tabelle an. Nach elf Spielen hat das Team 25 Punkte. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Kestenholz ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Kestenholz auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Däniken-Gretzenbach. Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (17.30 Uhr, Bühlhalle, Däniken).

Für Winzau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 11. Winzau hat bisher einmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Winzau geht es zuhause gegen FC Oensingen (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 30. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grien, Winznau).

Telegramm: FC Kestenholz - FC Winznau 4:1 (1:0) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 33. Simon Meier 1:0. 55. Lukas Hauri 2:0. 74. Nik Gerber 3:0. 76. Lukas Hauri 4:0. 79. Dominic De Chiara 4:0. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Marc Taschler, Rafael Ingold, Remo Flury, Luis Filipe Da Silva Do Aido, Philipp Häfeli, Nik Gerber, Mike Uebelhart, Fabian Von Arx, Simon Meier, Joël Meier. – Winzau: Daniel Engetschwiler, Nicolas Kohler, Philippe Egger, Noah Wegmüller, Luca Keller, Florian Markert, Gianluigi De Pascali, Florian Binder, Adrian Annaheim, Dominic De Chiara, William Guillen Concepcion. – Verwarnungen: 26. Philipp Häfeli.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Wangen a/A - FC Dulliken 2:1, SC Flumenthal - FC Oensingen 2:3, FC Kestenholz - FC Winznau 4:1, FC Däniken-Gretzenbach - FC Hägendorf 1:2, FC Wangen b.O. - FC Egerkingen 2:1

Tabelle: 1. FC Kestenholz 11 Spiele/25 Punkte (28:13). 2. FC Wangen a/A 11/23 (44:16), 3. FC Wangen b.O. 11/23 (38:24), 4. FC Riedholz 10/22 (44:11), 5. FC Hägendorf 11/22 (30:17), 6. FC Dulliken 11/21 (19:12), 7. FC Welschenrohr 10/20 (27:12), 8. FC Däniken-Gretzenbach 11/12 (26:23), 9. FC Oensingen 11/9 (15:52), 10. SC Flumenthal 11/7 (20:40), 11. FC Winznau 11/4 (14:35), 12. FC Egerkingen 11/0 (10:60).

