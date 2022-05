2. Liga Favorit Härkingen siegt gegen Fulenbach – Loris Micelli entscheidet Spiel Härkingen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Fulenbach: Der Tabellenvierte siegt zuhause 2:1 gegen den Tabellenelften. 02.05.2022, 11.37 Uhr

Der Siegtreffer für Härkingen gelang Loris Micelli in der 80. Minute. In der 26. Minute hatte Joël Rietschin Härkingen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Fulenbach fiel in der 36. Minute durch Sandro Albuquerque Sampaio.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Härkingen für Joël Rietschin (66.) und Silvan Gasser (66.). Die einzige gelbe Karte bei Fulenbach erhielt: Jonas Wyss (77.)

In seiner Gruppe hat Härkingen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 37 Tore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.2 Toren pro Match.

Mit dem Sieg rückt Härkingen um einen Platz nach vorne. Mit 29 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Härkingen hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Härkingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Trimbach (Platz 8). Die Partie findet am Mittwoch (4. Mai) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Für Fulenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 11. Für Fulenbach ist es bereits die neunte Niederlage der laufenden Saison. Sechs Spiele von Fulenbach gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Fulenbach zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Iliria. Das Spiel findet am 8. Mai statt (10.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: FC Härkingen - SC Fulenbach 2:1 (1:1) - Aesch, Härkingen – Tore: 26. Joël Rietschin 1:0. 36. Sandro Albuquerque Sampaio 1:1. 80. Loris Micelli 2:1. – Härkingen: Daniel Lisser, Kilian Näf, Thierry Wyss, Mario Stecher, Tobias Heutschi, Tim Büttiker, Ralf Wyss, Loris Micelli, Jan Marti, Sandro Gasser, Joël Rietschin. – Fulenbach: Mischa Ehrenbolger, Yanick Boss, Sascha Füeg, Nico Ferrari, Sandro Kunz, Sandro Albuquerque Sampaio, Flavio Premori, Enrik Kqiraj, Nebojsa Markovic, Jonas Wyss, Yves Ehrenbolger. – Verwarnungen: 66. Joël Rietschin, 66. Silvan Gasser, 77. Jonas Wyss.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

