4. Liga, Gruppe 2 Favorit Halten siegt klar gegen Zuchwil Sieg für den Tabellenvierten: Halten lässt am Donnerstag auswärts beim 3:0 gegen Zuchwil (Rang 11) nichts anbrennen. 31.03.2022, 23.31 Uhr

(chm)

In der 6. Minute war es an Matthias Stampfli, Halten 1:0 in Führung zu bringen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Halten stellte Philip Hohl in Minute 9 her. In der 67. Minute traf Philip Hohl bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Halten.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Zuchwil erhielten Ivan Barjasic (28.) und Yunus Özkaynak (78.) eine gelbe Karte. Halten behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Offensive von Halten hat bislang häufig überzeugt: In 14 Spielen hat sie total 41 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.9 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Zuchwil ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 14 Spielen, in denen die Defensive 49 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Die Tabellensituation hat sich für Halten nicht verändert. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 4. Halten hat bisher achtmal gewonnen und sechsmal verloren.

Halten spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Klus-Balsthal (Platz 8). Diese Begegnung findet am 7. April statt (20.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Für Zuchwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 11. Für Zuchwil ist es bereits die neunte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Zuchwil gingen unentschieden aus.

Zuchwil trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Welschenrohr (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 9. April (18.00 Uhr, Mühlacker, Welschenrohr).

Telegramm: FC Zuchwil - HSV Halten 0:3 (0:2) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 6. Matthias Stampfli 0:1. 9. Philip Hohl 0:2. 67. Philip Hohl 0:3. – Zuchwil: Marc Maurer, Ahmed Muxumed, Lerint Aliu, Leandro Filipe Costa Santos, Ensar Sulejmani, Elvir Malezic, Mustafa Aras, Berkan Özgen, Yunus Özkaynak, Ivan Barjasic, Miguel Cardenas. – Halten: Daniel Bärtschi, Patrick Eyer, Yannick Schumacher, Claude Hohl, Jonas Ernst, Matthias Stampfli, Mathias Müller, Noel Hug, Philip Hohl, Michel Steiner, Simon Jost. – Verwarnungen: 28. Ivan Barjasic, 78. Yunus Özkaynak.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.03.2022 23:28 Uhr.