3. Liga, Gruppe 2 Favorit Dulliken siegt deutlich gegen Klus-Balsthal Dulliken hat als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Klus-Balsthal gesiegt: Der Leader gewinnt am Samstag zuhause 5:1 gegen den Tabellensiebten. 26.09.2022, 11.23 Uhr

(chm)

Schon früh setzte Dulliken dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 4. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 3:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Dulliken noch auf 5:1.

Klus-Balsthal war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 34. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Die Torschützen für Dulliken waren: William Guillen Concepcion (2 Treffer), Alfredo Esposito (1 Treffer) und Albin Duraku (1 Treffer). Ein Tor für Dulliken war ein Eigentor des Gegners. Einziger Torschütze für Klus-Balsthal war: Denis Kostadinovic (1 Treffer).

Bei Klus-Balsthal erhielten Simon Saner (52.), Marco Scherrer (75.) und Mostapha El Ouahmani (80.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Dulliken, nämlich für Florian Binder (55.).

Dulliken schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Total schoss das Team 21 Tore in sechs Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.5 Toren pro Spiel.

Dulliken verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei 16 Punkten. Für Dulliken ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Dulliken ging unentschieden aus.

Als nächstes trifft Dulliken auswärts mit FC Fortuna Olten (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Mittwoch (28. September) statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Klus-Balsthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 7. Klus-Balsthal hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Klus-Balsthal spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Härkingen (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (28. September) (20.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Dulliken - FC Klus-Balsthal 5:1 (3:1) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 4. William Guillen Concepcion 1:0. 13. Albin Duraku 2:0. 34. Denis Kostadinovic 2:1. 41. Alfredo Esposito 3:1. 53. Eigentor (Mostapha El Ouahmani) 4:1.57. William Guillen Concepcion 5:1. – Dulliken: Zlatan Delic, Astrit Brahimi, Damian Buss, Robin Schenk, Nilo Da Costa, Ceyhun Kangal, Florian Binder, Ennio D Onofrio, Alfredo Esposito, Albin Duraku, William Guillen Concepcion. – Klus-Balsthal: Arbërim Berisha, Andri Affolter, Noah Bruttel, Mostapha El Ouahmani, Emrah Memisevic, Marco Scherrer, Risto Petrovic, Kosta Milosevic, Benjamin Räuftlin, Denis Kostadinovic, Simon Saner. – Verwarnungen: 52. Simon Saner, 55. Florian Binder, 75. Marco Scherrer, 80. Mostapha El Ouahmani.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

