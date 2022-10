3. Liga, Gruppe 2 Favorit Deitingen siegt klar gegen Winznau Deitingen holt gegen Winznau auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenneunten 3:0. 23.10.2022, 19.52 Uhr

In der 24. Minute war es an Michael Ammon, Deitingen 1:0 in Führung zu bringen. Neun Minuten dauerte es, ehe Michael Ammon erneut erfolgreich war. Er traf in der 33. Minute zum 2:0 für Deitingen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte David Flury in der 92. Minute, als er für Deitingen zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Deitingen für Jonas Zuber (65.) und Simon Frei (83.). Eine Verwarnung gab es für Winznau, nämlich für Cédric Frei (78.).

In der Defensive hat Deitingen in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.7 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 26 erzielten Toren Rang 5.

Die Abwehr von Winznau kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 31 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 9).

Die Tabellensituation hat sich für Deitingen nicht verändert. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 2. Deitingen hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Deitingen in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team FC Zuchwil zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am Mittwoch (26. Oktober) statt (20.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Für Winznau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 9. Für Winznau war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Winznau zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Dulliken. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Grien, Winznau).

Telegramm: FC Winznau - FC Deitingen 0:3 (0:2) - Sportplatz Grien, Winznau – Tore: 24. Michael Ammon 0:1. 33. Michael Ammon 0:2. 92. David Flury 0:3. – Winznau: Luan Krasniqi, Mike Keller, Laurin Jäggi, Noah Wegmüller, Nicolas Kohler, Luca Keller, Jesper Noordijk, Gianluigi De Pascali, Florian Markert, Dominic De Chiara, Gianluca Comiotto. – Deitingen: Franco Kissling, Timo Schläfli, Marco Bieri, Benjarong Körnli, Simon Frei, Olivier Niederer, Jonas Zuber, Patrick Murer, Michael Ammon, David Flury, Tim Stampfli. – Verwarnungen: 65. Jonas Zuber, 78. Cédric Frei, 83. Simon Frei.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2022 19:49 Uhr.

