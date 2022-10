3. Liga, Gruppe 1 Favorit Croatia siegt klar gegen Flumenthal Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 1 vs. 11) ist Croatia am Donnerstag seiner Favoritenrolle gegen Flumenthal gerecht geworden und hat auswärts 5:0 gewonnen. 09.10.2022, 12.52 Uhr

(chm)

Marco Maric brachte Croatia 1:0 in Führung (16. Minute). Anton Pavic sorgte in der 28. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Croatia. Matej Matkovic baute in der 45. Minute die Führung für Croatia weiter aus (3:0).

Matej Matkovic erzielte nur acht Minuten später auch das 4:0 für Croatia. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Nikola Crnogorac in der 77. Minute, als er für Croatia zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Zvonimir Ponjavic von Croatia erhielt in der 6. Minute die gelbe Karte.

Croatia schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.5 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Flumenthal ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Croatia bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach acht Spielen hat das Team 20 Punkte. Für Croatia ist es der zweite Sieg in Serie.

Croatia spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Grenchen 15 (Rang 9). Die Partie findet am Sonntag (9. Oktober) statt (14.00 Uhr, Stadion Brühl, Grenchen).

Für Flumenthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 11. Für Flumenthal war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Flumenthal trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Iliria (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Sonntag (9. Oktober) statt (11.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: SC Flumenthal - HNK Croatia 0:5 (0:3) - Sportplatz Kressmatt, Flumenthal – Tore: 16. Marco Maric 0:1. 28. Anton Pavic 0:2. 45. Matej Matkovic 0:3. 53. Matej Matkovic 0:4. 77. Nikola Crnogorac 0:5. – Flumenthal: Colin Henzi, Stefan Roth, Marlon Bachl, Cédric Stampfli, Yanick Rippstein, Til Nordmann, Daniel Gergely, Christof Schönenberger, Nicolas Müller, Nico Maritz, Timo Grossenbacher. – Croatia: Alan Do Nascimento Santana, Jure Princip, Zvonimir Ponjavic, Ivan Simic, Dario Knezovic, Matej Matkovic, Nikola Crnogorac, Marko Matkovic, Josip Aracic, Marco Maric, Anton Pavic. – Verwarnungen: 6. Zvonimir Ponjavic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 12:49 Uhr.

