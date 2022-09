4. Liga, Gruppe 1 Favorit Bratstvo siegt deutlich gegen Türkischer SC Bratstvo holt gegen Türkischer SC zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenelften 4:1. 26.09.2022, 11.24 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Aleksandar Markovic, der in der 14. Minute für Bratstvo zum 1:0 traf. Bratstvo baute die Führung in der 23. Minute (Slobodan Bajinovic) weiter aus (2:0). Vitaliy Stankevych baute in der 59. Minute die Führung für Bratstvo weiter aus (3:0).

Veljko Laudanovic baute in der 75. Minute die Führung für Bratstvo weiter aus (4:0). Furkan Dagci sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Türkischer SC: Er traf in der 82. Minute zum 1:4

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bratstvo erhielten Mihajlo Joksimovic (56.) und Dalibor Stevanovic (91.) eine gelbe Karte. Für Türkischer SC gab es keine Karte.

Die Abwehr von Türkischer SC kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.2 Tore pro Partie (Rang 8).

Bratstvo bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Zwölf Punkte bedeuten Rang 4. Für Bratstvo ist es bereits der vierte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen.

Im nächsten Spiel kriegt es Bratstvo auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Gerlafingen (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (11.00 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Für Türkischer SC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 11. Für Türkischer SC war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Türkischer SC geht es in einem Heimspiel gegen FC Zuchwil (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 2. Oktober statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: F.K. Bratstvo - Türkischer SC Solothurn a 4:1 (2:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 14. Aleksandar Markovic 1:0. 23. Slobodan Bajinovic 2:0. 59. Vitaliy Stankevych 3:0. 75. Veljko Laudanovic 4:0. 82. Furkan Dagci 4:1. – Bratstvo: Teo Petkovski, David Milosevic, Branislav Macura, Dominic Chanton, Mirko Denic, Vitaliy Stankevych, Stefan Bajinovic, Mihajlo Joksimovic, Slobodan Bajinovic, Aleksandar Markovic, Filip Topalovic. – Türkischer SC: Oguzhan Ince, Arif Aslaner, Selim Genc, Turan Gül, Sinan Ückilinc, Orkun Demiral, Murat Yüksekkaya, Ahmet Can Korkut, Mehmet Zeyni Erbek, Furkan Dagci, Kerem Yildiz. – Verwarnungen: 56. Mihajlo Joksimovic, 91. Dalibor Stevanovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 22:34 Uhr.

