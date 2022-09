2. Liga Favorit Biberist siegt deutlich gegen Hägendorf Biberist siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Hägendorf: Der Tabellenzweite siegt zuhause 4:0 gegen den Tabellenzwölften. 10.09.2022, 05.06 Uhr

(chm)

Petrit Krasniqi schoss Biberist in der 9. Minute zur 1:0-Führung. Mit seinem Tor in der 17. Minute brachte Dario Kopp Biberist mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Biberist erhöhte in der 23. Minute seine Führung durch Petrit Krasniqi weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Andreas Felder, der in der 43. Minute die Führung für Biberist auf 4:0 ausbaute.

Bei Biberist erhielten Marco Imbach (27.) und Andreas Felder (50.) eine gelbe Karte. Bei Hägendorf erhielten Benjamin Huber (39.) und Driton Hasani (82.) eine gelbe Karte.

In der Defensive hat Biberist in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.8 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 12 erzielten Toren Rang 3.

Die Abwehr von Hägendorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 10).

Dank dem Sieg führt Biberist neu die Tabelle an. Das Team hat nach fünf Spielen 13 Punkte auf dem Konto. Das Team rückt damit einen Platz vor. Für Biberist ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Biberist auswärts gegen das zweitplatzierte Team FC Härkingen zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 25. September statt (11.00 Uhr, Aesch, Härkingen).

Für Hägendorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwei Punkten auf Rang 12. Hägendorf hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Mit dem fünftplatzierten FC Subingen kriegt es Hägendorf als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (13. September) (20.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: FC Biberist - FC Hägendorf 4:0 (4:0) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 9. Petrit Krasniqi 1:0. 17. Dario Kopp 2:0. 23. Petrit Krasniqi 3:0. 43. Andreas Felder 4:0. – Biberist: Moreno Blum, Nicolas Rüfli, Patrik Jäggi, Marco Imbach, Ahmad Jawid Bigzad, Dario Kopp, Jonas Stuber, Andreas Felder, Isaia Martinetz, Petrit Krasniqi, Ivan Doric. – Hägendorf: Nick Furrer, Livio Furrer, Driton Hasani, Claude Keller, Bas De Graaf, Benjamin Huber, Inor Kura, Dominik Bitterli, Artak Papojan, Silas Graber, Lukas Baumgartner. – Verwarnungen: 27. Marco Imbach, 39. Benjamin Huber, 50. Andreas Felder, 82. Driton Hasani.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.09.2022 05:03 Uhr.

