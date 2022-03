Frauen 2. Liga Favorit Baden 1897 siegt klar gegen Solothurn Frauen Sieg für den Tabellenvierten: Baden 1897 lässt am Samstag auswärts beim 5:0 gegen Solothurn Frauen (Rang 10) nichts anbrennen. 20.03.2022, 08.14 Uhr

(chm)

Noemi Merz traf in der 18. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Baden 1897. In der 23. Minute baute Melanie Bommer den Vorsprung für Baden 1897 auf zwei Tore aus (2:0). Sheryl Hochuli baute in der 39. Minute die Führung für Baden 1897 weiter aus (3:0).

Noemi Merz baute in der 72. Minute die Führung für Baden 1897 weiter aus (4:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Diana Vincenzi in der 84. Minute, als sie für Baden 1897 zum 5:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Baden 1897 hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.8 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Solothurn Frauen kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 53 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.8 Toren pro Spiel (Rang 11).

Baden 1897 bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 22 Punkte bedeuten Rang 4. Baden 1897 hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Baden 1897 spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Villmergen 1 (Rang 11). Das Spiel findet am 26. März statt (18.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Für Solothurn Frauen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 10. Solothurn Frauen hat bisher einmal gewonnen und zehnmal verloren.

Für Solothurn Frauen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Therwil (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 27. März (13.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Solothurn Frauen - FC Baden 1897 0:5 (0:3) - Heidenegg, Derendingen – Tore: 18. Noemi Merz 0:1. 23. Melanie Bommer 0:2. 39. Sheryl Hochuli 0:3. 72. Noemi Merz 0:4. 84. Diana Vincenzi 0:5. – Solothurn Frauen: Dana Scherrer, Leonie Alder, Grace Fischer, Aline Vifian, Lumnije Kadriu, Miriam Stampfli, Nadja Schwarz, Sofia Camprubi Figueroa, Valeriana Sadriu, Gina Bellabarba, Nadia Nyffeler. – Baden 1897: Veronica Fernandez, Natalie Spuler, Angelica Corbat, Dominique Maron, Noemi Merz, Elena Gmür, Julia Liechti, Lisa Stoffel, Melanie Huber, Sheryl Hochuli, Melanie Bommer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Schwarz-Weiss - FC Entfelden 7:0, FC Solothurn Frauen - FC Baden 1897 0:5, SC Blustavia - FC Allschwil 5:3, SV Sissach - FC Therwil 2:3

Tabelle: 1. FC New Stars Basel 1934 10 Spiele/30 Punkte (76:10). 2. FC Schwarz-Weiss 11/28 (36:14), 3. SC Blustavia 11/22 (40:20), 4. FC Baden 1897 11/22 (42:21), 5. FC Therwil 11/21 (43:29), 6. SV Sissach 11/18 (28:28), 7. FC Attiswil 10/12 (24:30), 8. FC Entfelden 11/10 (12:48), 9. FC Allschwil 11/9 (33:41), 10. FC Solothurn Frauen 11/3 (13:53), 11. FC Villmergen 1 10/0 (7:60), 12. FC Niederbipp a 0/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 09:10 Uhr.